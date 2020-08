Das Double in der Tasche, der Henkelpott im Visier - für den FC Bayern geht es heute um den nächsten Schritt zum Triple. Der deutsche Meister und Pokalsieger empfängt den FC Chelsea zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea heute ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel an der Stamford Bridge Ende Februar könnte sich Bayern sogar eine Niederlage mit zwei Toren erlauben und würde trotzdem unter die letzten Acht einziehen.

Die Blues brauchen einen Kantersieg in der Allianz Arena, doch daran glaubt Bayern-Coach Hansi Flick nicht. "Im Fußball ist vieles möglich, aber wir hoffen nicht, dass das morgen der Fall ist", sagte der frühere Co-Trainer von Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Bayern ohne Pavard und Coman

Personell kann Flick beinahe aus dem Vollen schöpfen. Nur die beiden Franzosen Benjamin Pavard und Kingsley Coman stehen nicht zur Verfügung.

Pavard fällt wegen seiner Bänderverletzung im linken Fuß aus und wird wie beim Testspiel vor einer Woche gegen Olympique Marseille (1:0) durch Joshua Kimmich ersetzt. Fehlen wird am Samstag auch Coman, er hat muskuläre Probleme.

Flick sagte, die "Optionen" für die Position im Angriff seien Ivan Perisic und Philippe Coutinho, wer spielen darf, werde er erst am Spieltag entscheiden.

Bei den Londonern ist die Verletztenliste wesentlich länger. Insgesamt neun Spieler fallen aus - darunter Christian Pulisic und Pedro -, darüber hinaus steht hinter dem Einsatz von Willian ein Fragezeichen. Trainer Frank Lampard hat also weitaus weniger Möglichkeiten als sein Gegenüber.

Es ist für die Münchner das zweite Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel mit Chelsea seit dem dramatischen Finale Dahoam 2012. Damals hatten die Engländer in München den Titel in der Königsklasse geholt.

