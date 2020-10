Beim ersten Wiedersehen seit 35 Jahren will Borussia Mönchengladbach für die Königlichen von Real Madrid nicht nur Spalier stehen. (Champions League: Borussia Mönchengladbach – Real Madrid heute um 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Gladbach - Real Madrid: Borussen vor Highlight

"Das wird für uns alle ein Highlight. Es soll für uns aber kein lustiges Abenteuer werden, sondern wir wollen zeigen, was wir können", sagte der seit Wochen in Bestform aufspielende Neu-Nationalspieler Jonas Hofmann vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag.

Die peinliche Auftakt-Niederlage des spanischen Rekordmeisters gegen Schachtjor Donezk (2:3) hat die Karten in der Gruppe B neu gemischt und Gladbach hält nach dem vielversprechenden 2:2 bei Inter Mailand ein gutes Blatt in der Hand. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League 2020/21)

"Da haben wir schon mal ein Ausrufezeichen gesetzt - das wollen wir bestätigen", sagte Hofmann bei Sky.

Allerdings hat der Champions-League-Rekordsieger mit Toni Kroos den Schalter durch den Sieg im Clásico beim Erzrivalen FC Barcelona (3:1) rechtzeitig umgelegt. Daher rechnet Gladbach-Trainer Marco Rose auch mit einer Wiedergutmachung der bis aufs Blut gereizten Spanier in der Königsklasse.

"Real hat bislang immer die Gruppenphase überstanden. Sie werden wissen, was sie am Dienstag an Punkten brauchen. Dementsprechend werden sie auftreten", sagte Rose.

Champions League: Schützenfest bei Atalanta vs. Ajax?

Im Duell der Überraschungsmannschaften der letzten Jahre treffen derweil Atalanta Bergamo und Ajax Amsterdam aufeinander. (Tabellen der Champions League)

Die Fans dürfen sich auf ein Schützenfest freuen.

Bergamo steht für Offensivpower pur und gewann sein erstes Gruppenspiel gegen den FC Midtjylland mit 4:0. Auch in der Liga schoss die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Robin Gosens erst in einem Spiel weniger als vier Tore.

Und auf der Gegenseite hat sich Ajax gerade mit einem 13:0 (!) gegen VVV-Venlo in der Eredivisie warm geschossen. Für den Außenseiter Midtjylland geht es derweil zu Mitfavoriten FC Liverpool. Außerdem stehen sich Atlético Madrid und der FC Salzburg sowie der FC Porto und Olympiakos Piräus gegenüber.

Manchester City reist zum Auswärtsspiel bei Olympique Marseille.

