Alles wieder offen in den Champions-League-Gruppen von Borussia Dortmund und RB Leipzig.

Manchester United blamierte sich knapp eine Woche nach der 5:0-Gala gegen Leipzig bei Istanbul Basaksehir mit 1:2 (1:2). BVB-Gegner Lazio Rom ließ bei einem 1:1 (0:1) bei Zenit St. Petersburg ebenfalls überraschend Punkte liegen. (Service: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

ManUnited bleibt in Gruppe H mit sechs Punkten zunächst Spitzenreiter, auch Lazio verteidigte mit jetzt fünf Punkten vorerst Platz eins in Gruppe F. (Service: Die Tabellen der Champions League)

Anzeige

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Demba Ba lässt Basaksehir gegen Manchester United jubeln

Der ehemalige Hoffenheimer Demba Ba schoss den türkischen Meister nach einem Konter in Front (13.). Edin Visca baute die Führung des Außenseiters sogar noch aus (40.). Praktisch im Gegenzug verkürzte United in Person von Anthony Martial (43.). Ein Kopfball von Harry Maguire in der Nachspielzeit wurde auf der Linie geklärt. (Service: Die Spiele zum Nachlesen im TICKER)

In St. Petersburg rettete Joker Felipe Caicedo (82.) den Italienern, die ohne den positiv auf Corona getesteten Ciro Immobile antraten, zumindest noch einen Punkt. Aleksandr Erokhin (32.) hatte die Gastgeber im ersten Durchgang per Seitfallzieher sehenswert in Führung gebracht. Der vermeintliche Siegtreffer von Zenit in der Nachspielzeit zählte wegen einer Abseitsposition nicht.