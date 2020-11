Hat der FC Bayern München jetzt seinen ersten Corona-Fall?

Abwehrspieler Niklas Süle wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte der Rekordmeister am Montag auf seiner Homepage. Demnach befände sich der Nationalspieler bereits in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm gut.

Damit fällt Süle für das Duell in der Champions League beim FC Salzburg aus. Das Spiel am Dienstag ist aktuell wohl nicht in Gefahr. (Champions League: FC Salzburg - FC Bayern München am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Zuletzt war Serge Gnabry ebenfalls positiv getestet wurden, allerdings stellte sich dies als ein fehlerhaftes Ergebnis heraus. Nach kurzer Quarantäne durfte der Flügelspieler wieder zum Team stoßen.