Bayerns Präsident Herbert Hainer sorgte am Sonntagabend für den ganz großen Knall beim FC Bayern.

Im BR verriet Hainer, dass der der Rekordmeister sein Angebot für eine Vertragsverlängerung mit David Alaba zurückgezogen hat. Der Grund: Alabas Berater Pini Zahavi habe eine Frist zur Annahme des Angebots verstreichen lassen. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft nach dem Ende der Saison aus, er könnte den Verein im Anschluss ablösefrei verlassen.

Nach SPORT1-Informationen hatte sich die Ansage des Präsidenten beim Management des Verteidigers nicht angekündigt, sondern kam wie aus heiterem Himmel. Die Fronten zwischen beiden Parteien sind verhärtet wie nie zuvor.

Brisant: Am Montag steht Alaba bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Salzburg am Dienstagabend den Journalisten Rede und Antwort. (FC Salzburg - FC Bayern am Dienstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Neben Alaba wird auch Trainer Hansi Flick beim Pressetalk sprechen. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

+++ Süle positiv getestet +++

Abwehrspieler Niklas Süle wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montag auf seiner Homepage. Demnach befände sich der Nationalspieler bereits in häuslicher Quarantäne. Es gehe ihm gut.