Starstürmer Mohamed Salah steht dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp beim FC Liverpool nach überstandener Corona-Erkrankung wieder zur Verfügung.

"Er hat gestern mit uns trainiert und sah wirklich gut aus", sagte Klopp am Dienstag vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch (Champions League: FC Liverpool - Atalanta Bergamo ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Ein erneuter Coronatest beim Ägypter, dessen Infektion mit COVID-19 während der Länderspielpause entdeckt worden war, fiel negativ aus.

"Er kann also spielen", sagte Klopp: "Nun müssen wir sehen, was wir tun - er war ja bis vor drei Tagen in Quarantäne."