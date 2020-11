Dortmund (SID) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen Coronafall zu verzeichnen. Der Brasilianer Reinier (18) wurde einen Tag vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge (21.00 Uhr/DAZN) positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der BVB am Montagnachmittag mit. Alle weiteren Testergebnisse von Spielern und Teammitgliedern seien negativ gewesen.

Der Flügelspieler war in der vergangenen Woche für die brasilianische U23-Nationalmannschaft in der Olympia-Qualifikation in Kairo (Ägypten) und gegen Südkorea im Einsatz. Beim 5:2-Auswärtssieg der Dortmunder bei Hertha BSC am Samstagabend stand Reinier nicht im Kader. Er sei laut Klubangaben derzeit symptomfrei und befinde sich in häuslicher Isolation.