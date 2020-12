Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten: Juventus Turin hat die Revanche angekündigt - und triumphiert!

Im zweiten Duell mit dem FC Barcelona setzte sich die Alte Dame aus Italien nach einem 0:2 im Hinspiel mit 3:0 durch und sicherte sich so die Spitze der Gruppe G in der Champions League. Die Partie war zwar von geringer sportlicher Bedeutung (beide Teams waren schon qualifiziert), brachte aber dennoch ein ganz besonderes Aufeinandertreffen mit sich.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren standen sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in der Königsklasse in einem direkten Duell gegenüber. Die beiden besten Fußballer der Gegenwart, die seit Jahren im ständigen Wettstreit stehen.

Im Hinspiel von Turin hatte CR7 wegen einer Corona-Infektion noch gefehlt. Barca hatte damals auf Twitter mit einem Foto von Messi gestichelt: "Wir sind froh, dass ihr den GOAT (Greatest Of All Time) auf eurem Platz sehen konntet." Juve hatte geantwortet: "Ich habt den Begriff wahrscheinlich im falschen Wörterbuch nachgeschlagen. Wir bringen euch den echten ins Camp Nou."

Ronaldo: Messi für mich nie ein Rivale

Gesagt, getan. Ronaldo konnte beim Rückspiel auflaufen und erzielte zwei Elfmeter-Tore. Für Juve Anlass genug, Barca per Twitter nochmal an das gegebene Versprechen zu erinnern. Diesmal posteten die Italiener ein Bild vom feiernden Ronaldo in Barcas Spielstätte - inklusive Goat-Emoji: "Wir haben unser Wort gehalten: Wir haben ihn gebracht!"

Ronaldo selbst wollte das ewige (Fern-)Duell mit Messi, dass die Fans seit über einem Jahrzehnt spaltet, nach der Partie nicht zu hoch hängen. "Ich habe 12,13 oder vierzehn Award-Zeremonien mit ihm geteilt. Ich habe ihn nie als Rivalen gesehen", sagte der portugiesische Nationalspieler.

Er sei stets gut mit Messi ausgekommen, auch wenn die Presse die Rivalität häufig angestachelt habe.