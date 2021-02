Das Thema Marco Rose schwebte über allem, als die Profis von Borussia Dortmund in ihren feinsten Champions-League-Anzügen im milden Andalusien landeten - die laufende Saison aber muss Übergangstrainer Edin Terzic retten.

Im Achtelfinal-Hinspiel beim formstarken FC Sevilla am Mittwoch geht es beim kriselnden BVB um Stabilität, Hingabe und Leidenschaft, oder, wie die Fans am Trainingsgelände auf einem riesigen Transparent forderten: "Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia."

Übergroßen Optimismus allerdings brachte der BVB am Dienstag um 13.12 Uhr nicht mit ins zehn Grad wärmere Spanien. "Wenn man die Form vergleicht, ist Sevilla klar im Vorteil", sagte Terzic, sein Topstar Erling Haaland warnte: "Wenn wir so spielen wie in den letzten Partien, haben wir keine Chance."

Champions League: Druck auf Dortmunds Terzic wächst

Terzic benötigt Erfolge auch persönlich. Seit Montag steht fest, dass er zur neuen Saison vom Gladbacher Trainer Rose abgelöst werden wird. Niederlagen in Sevilla und im Revierderby bei Schalke 04 am Samstag könnten sich weder Terzic noch der BVB leisten, weil Dutzende Millionen Euro Mindereinnahmen drohen, wenn der BVB die Champions League verpasst.

Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stehen zwar nach wie vor hinter ihrem aktuellen Coach. Der Druck jedenfalls bleibt hoch, auf Terzic, auch auf die Mannschaft, die viel zu häufig lasch und wacklig auftritt.

Haaland fordert vor Sevilla-Spiel: Matchplan einhalten!

"Wir vertrauen Edin. Wir gehen davon aus, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden", betonte Zorc. Eine glühende nachträgliche Gunstbezeugung zum Valentinstag war das zwar nicht, aber immerhin die Zusicherung, dass der 38-Jährige auf seiner ersten Profistation als Cheftrainer noch nicht akut gefährdet ist. Das Team steht zu Terzic: "Wir müssen einfach versuchen, den Matchplan einzuhalten, den wir vor dem Spiel bekommen, und uns daran halten", sagte Haaland.

Der 20-Jährige machte dem Verein die klare Ansage, dass eine Saison ohne Königsklasse keineswegs zu seinem Anspruch passt. "Die Champions League ist einfach der spannendste Wettbewerb. Ich habe die Erwartung an mich selbst, dass wir uns jedes Jahr qualifizieren", sagte er. Was ansonsten passiert, überließ er der Fantasie.

BVB will gegen Sevilla ins Viertelfinale

Zwei Champions-League-Spiele hat er mit dem BVB definitiv noch vor sich, zwei knifflige. Der Europa-League-Sieger Sevilla hat neun Pflichtspiele in Folge gewonnen, nur einen Punkt weniger als der FC Barcelona geholt und besitzt im Gegensatz zu den schwächelnden Dortmundern Bestform. "Es wird eine schwierige Herausforderung", sagte Terzic, aber die nächste Runde ist unser klares Ziel."

Marwin Hitz wird nach seinem Patzer gegen die TSG Hoffenheim (2:2) erneut im Dortmunder Tor stehen, denn Roman Bürki ist noch nicht fit. Auch Dan-Axel Zagadou und Thorgan Hazard fehlen. Thomas Delaney stieg aus erfreulichem Grunde nicht mit in den Sonderflieger: Die Ehefrau des dänischen Nationalspielers ist hochschwanger, das Paar erwartet sein erstes Kind. -

Sevilla gegen Dortmund - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Sevilla: Bono - Vidal, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Fernando, Rakitic - Suso, Gomez - En-Nesyri. - Trainer: Lopetegui

Dortmund: Hitz - Can, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland. - Trainer: Terzic

Sevilla vs BVB: Die Daten zum Spiel

Spielort: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla)

Anpfiff: 21.00 Uhr

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Letzte Begegnung: Sevilla - Dortmund 2:2 (Europa League, Gruppenphase 2010)

So können Sie Sevilla gegen Dortmund LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: DAZN

Liveticker: FC Sevilla - Borussia Dortmund live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App