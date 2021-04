Nach der bitteren Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt wartet auf Borussia Dortmund eine echte Herkulesaufgabe.

Im Viertelfinale der Champions League geht es für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gegen den souveränen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City. Es droht die letzte Dienstreise in der Königsklasse für längere Zeit zu werden.

Die Stimmung vor dem Viertelfinal-Hinspiel beim Starensemble von Pep Guardiola ist explosiv: "Auf die Europa League habe ich keinen Bock", schimpfte beispielsweise Emre Can.

Vor dem Duell mit City sprechen Terzic und Amre Can ab 18.15 Uhr in der Pressekonferenz darüber, wie der BVB-die Außenseiterchance beim Schopfe packen will.

+++ Emre Can über Erling Haaland +++

Es ist toll, mit ihm zusammenzuspielen. Er schießt so viele Tore und hat einen tollen Charakter.

+++ Emre Can über das ManCity-Spiel+++

"Wir müssen mutig sein. Man City möchte extrem viel Ballbesitz haben. Wir müssen auf jeden Fall mutig sein und versuchen uns gut zu bewegen."

+++ Emre Can über die aktuelle Form+++

"Es ist menschlich, dass man nicht immer den besten Tag hat. Man kann dazwischenhauen und sich für die Mannschaft einsetzen. Es ist normal, dass ein 17-Jähriger nicht immer seine beste Leistung zeigen kann."

+++ Emre Can über Watzke-Kritik +++

"Sie ist berechtigt. Wir müssen auf dem Platz liefern und haben uns zu oft hängen lassen."

+++ Herzlich Willkommen +++

Emre Can betritt die Bühne.

+++ In fünf Minuten geht's los +++

BVB-Coach Edin Terzic und Emre Can werden sich vor dem Viertelfinal-Hispiel des BVB bei Manchester City zu den Chancen der Westfalen äußern.

+++ Watzke: "Klare Außenseiterposition" +++

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke sieht die Schwarz-Gelben in der "klaren Außenseiterposition". Die Bayern und City habe keiner haben wollen, so Watzke: "Die Lose waren ja total kontaminiert."

+++ City siegt und siegt +++

Mit dem derzeit überragenden Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan hat City 26 der vergangenen 27 Pflichtspiele gewonnen. Watzke wies die Spieler daher auf die Chance der klaren Rollenverteilung hin. "Ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Mannschaft besonders demütig ist. Es ist eine ganz interessante Konstellation, denn du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn du ausscheidest, sagt jeder, dass es klar war. Wenn du sie aber rausschmeißt, ist es natürlich eine Weltsensation. Demzufolge hast du als Spieler an sowas Spaß."

+++ Sancho und Moukoko keine Alternative +++

Der BVB hob am Montagmittag Richtung Manchester ab. An Bord befanden sich weder Jadon Sancho noch Youssoufa Moukoko, die beide verletzt sind. Der 16-Jährige fällt sogar bis zum Ende der Saison aus.