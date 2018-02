Trainer Jupp Heynckes hat an der überzeugenden Vorstellung des FC Bayern beim Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal wenig auszusetzen.

Für den "coolen Torjäger" Joshua Kimmich und Passgeber Mats Hummels hat der 72-Jährige nach dem 6:0-Sieg beim SC Paderborn nur lobende Worte übrig - eine Unaufmerksamkeit in der Anfangsphase stört den Bayern-Coach aber.

SPORT1 hat die Stimmen zu den Viertelfinalspielen von Sky, der ARD und aus den Mixed Zones zusammengestellt:

SC Paderborn - FC Bayern München

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern): "Natürlich sind wir zufrieden, wir haben uns sehr gut aufs Spiel vorbereiten. Paderborn hat für mich Zweitliga-Niveau, deswegen war es notwendig, dass wir hochmotiviert ins Spiel gegangen sind. Wir haben die Bodenverhältnisse angenommen und haben auf dem schweren Geläuf auch sehr gut kombiniert und wunderschöne Tore herausgespielt. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung."

... über die Aufstellung: "Es war für mich vor dem Spiel in Mainz schon klar, dass wir so ungefähr in dieser Formation hier spielen wollten. Wir wollen ins Pokalendspiel einziehen. Paderborn hat hier drei Zweitligisten eliminiert. Wir haben im Endeffekt ein sehr gutes Ergebnis erzielt, aber man darf in solchen Spielen kein Risiko eingehen."

... über Abseitsgegentor: "Natürlich haben wir diese Dinge vorher in der Videoanalyse gesehen. Das haben die Paderborner geschickt gemacht, da waren wir nicht aufmerksam genug."

... über Müllers Auswechslung: "Thomas hat eine Oberschenkelprellung. Man muss sehen, wie das in den nächsten Tagen verläuft. Ich hoffe, dass er am Samstag wieder dabei ist. Thomas ist wieder ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur Kapitän, sondern auch Führungsspieler und wieder in guter Form. Er war eingeschränkt und konnte nicht seine volle Leistungsfähigkeit bringen. Dann ist es besser, man wechselt."

... über das schönste Tor des Abends: "Der super Pass von Mats Hummels mit den Außenrist auf Joshua Kimmich, der ganz cool wie ein Torjäger abgeschlossen hat - das freut mich besonders für beide. Das war ein wunderschöner Pass in die Tiefe. Das sprechen wir auch immer wieder an, dass wir nicht immer nur Ballbesitz und Tempowechsel haben, sondern auch das vertikale Spiel suchen. Das hat Mats sehr schnell erkannt und wunderbar gemacht. Josh hat den Ball wunderbar angenommen und in Torjägermanier abgeschlossen."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Es ist schon beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Sachen gemacht werden. Wir haben es probiert, aber der Gegner war einfach zu groß für uns."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Sie haben brutal mutig gespielt! Ein riesiges Kompliment an Paderborn. Gerade auf so einem Platz haben sie noch versucht Fußball zu spielen. Viele Drittligisten hätten sich eher hinten reingestellt."