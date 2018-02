Der FC Bayern München hat seine erste K.o.-Hürde im Jahr 2018 souverän genommen und darf weiter vom zweiten Triple der Vereinsgeschichte träumen.

Der Rekordmeister und unangefochtene Bundesliga-Tabellenführer setzte sich im Viertelfinale des DFB-Pokals beim wackeren Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn standesgemäß mit 6:0 (3:0) durch. (Ergebnisse/Spielplan des DFB-Pokals)

Kingsley Coman (19.), Robert Lewandowski (25.), Joshua Kimmich (42.), der eingewechselte Corentin Tolisso (55.) und Arjen Robben (86., 88.) schossen den Rekordpokalsieger vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena zum neunten Mal in Folge ins Halbfinale. (Das Spiel im TICKER zum Nachlesen)

Kimmich: "Riesenkompliment an Paderborn"

"Sie haben brutal mutig gespielt. Ein Riesenkompliment an Paderborn. Sie haben auf diesem Platz versucht, Fußball zu spielen", sagte Nationalspieler Kimmich bei Sky. SCP-Trainer Steffen Baumgart ergänzte in Richtung Bayern: "Es ist schon beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Sachen gemacht werden. Wir haben es probiert, aber der Gegner war einfach zu groß für uns."

Die Freude über den Halbfinal-Einzug der Bayern wurde durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Thomas Müller etwas getrübt. Der Nationalspieler prallte beim Führungstor mit SCP-Keeper Michael Ratajczak zusammen und verließ in der 32. Minute angeschlagen das Feld.

"Thomas hat eine Oberschenkelprellung. Ich hoffe, dass er am Samstag wieder spielen kann", sagte Heynckes.

Unter Trainer Jupp Heynckes feierte der FC Bayern, der in der Bundesliga seinen 28. Titel fest im Visier hat, damit bereits seinen 20. Sieg im 21. Spiel. Über die Bewertung der gesamten Bayern-Saison entscheidet aber das Abschneiden in den weiteren Spielen im DFB-Pokal und in der Champions League.

Lewandowski zurück in der Startelf

Nach der blassen Leistung beim 2:0 in der Bundesliga bei Mainz 05 veränderte der 72-Jährige seine Startelf auf gleich sieben Positionen. Unter anderem kehrten Torjäger Lewandowski, Coman und Arjen Robben in die Anfangsformation zurück.

Die Bayern kamen zwar in der 3. Minute durch den Kopfball von Lewandowski zur ersten guten Chance. Doch bei Minusgraden trat Paderborn mutig auf und erzwang durch aggressives Anlaufen auf dem schwer bespielbaren Platz einige Ballverluste des hohen Favoriten.

Schiri pfeift Paderborner Führung zurück

In der 8. Minute brachte SCP-Verteidiger Sebastian Schonlau den Ball gar im Tor von Sven Ulreich unter, Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) entschied aber auf Abseits. Der Videoschiedsrichter, der erstmals in einem DFB-Pokalspiel zum Einsatz kam, griff nicht ein.

Der 18-malige Pokalsieger aus München ließ sich vom Druck der forschen Paderborner nicht nervös machen. Zunächst prüfte erneut Lewandowski (18.) SCP-Torhüter Michael Ratajczak. Eine Minute darauf war Coman dann mit dem 1:0 zur Stelle, nachdem Robben zunächst verfehlt hatte.

Mit dem 2:0 durch Lewandowski auf Vorlage von Coman war bereits zur Mitte der ersten Halbzeit die Vorentscheidung gefallen. Während Paderborn vor allem durch Standards von Marlon Ritter weiterhin gelegentlich offensiv gefährlich wurde, erhöhte Kimmich nach öffnendem Pass von Mats Hummels noch vor der Pause auf 3:0.

Paderborn vergibt Riesenchancen auf Ehrentor

Der frühere Erstligist aus Paderborn, der erstmals in der Runde der letzten Acht stand, kam ungeachtet des klaren Rückstands mutig aus der Kabine.

Selbst das vierte Gegentor durch den für Weltmeister Thomas Müller eingewechselten Tolisso brach nicht die Moral der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart, die durch Ben Zolinski den Pfosten traf (56.) und durch Philipp Tietz vor dem leeren Tor den Ehrentreffer verpasste (80.). Kurz vor Schluss traf Robben noch doppelt.