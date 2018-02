Anzeige

Vor Pokal-Viertelfinale gegen Mainz: Eintracht-Trainer Kovac träumt vom Finale Kovac träumt vom 2. Finale in Folge / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Niko Kovac trifft mit Eintracht Frankfurt auf Mainz 05 © Getty Images

Frankfurt am Main - Im Pokal-Viertelfinale gegen Mainz will Nico Kovac den Ausrutscher gegen Augsburg vergessen machen. Der Eintracht-Trainer träumt schon vom zweiten Pokal-Finale in Folge.