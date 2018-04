Nach dem Schlusspfiff wussten die Bayern-Profis genau, bei wem sie sich bedanken mussten. Sven Ulreich erhielt die meisten Schulterklopfer der Teamkollegen - auch verbal.

"Wir müssen Sven ein Riesenkompliment machen, er hat zwei-, dreimal gerettet. Wie er die Bälle gehalten hat, das war Wahnsinn", lobte Arjen Robben den Torhüter.

Dabei hatte Ulreich im Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen zwei Gegentore kassiert und der FC Bayern deutlich mit 6:2 gewonnen.

Doch zwischen dem frühen 2:0 der Münchner nach neun Minuten und dem 3:1 durch Thomas Müller in der 52. Minute stand die packende Begegnung lange Zeit auf der Kippe, die Gastgeber drängten nach dem Anschlusstor vehement auf den Ausgleich.

Triple? Bayern jetzt noch "hungriger"

Aber "Sven, the Wall", wie ihn die Bayern-Fans mittlerweile nennen, stand einmal mehr seinen Mann und brachte die Leverkusener mit einer Reihe von Glanzparaden zur Verzweiflung.

Müller sagt Danke

"Es gab eine Phase, in der das Spiel offen war - dann war Ulle zwei Mal zur Stelle", sagte Dreifach-Torschütze Müller. "Er hat eine super Formkurve und wurde schon oft zu Recht als Mann des Jahres betitelt. Der hält uns oft genug im Spiel. Er macht Dinge, die nicht zum einfachen Torwart-ABC gehören. Da kann man schon mal Danke sagen."

Und nicht nur das: Der Kapitän und auch die Bayern-Bosse legten Joachim Löw nachdrücklich eine Nominierung Ulreichs für die Weltmeisterschaft in Russland ans Herz.

"Sven ist auf jeden Fall eine exzellente Option für die WM, wie man gesehen hat. Es ist klar, dass das Thema nach so einem Spiel vom Ulle noch mal hochköchelt - und das hat er sich auch absolut verdient", meinte Müller.

Salihamidzic: "Er muss natürlich zur WM"

Ähnlich sah es Hasan Salihamidzic. "Wenn man die Saison sieht, muss er natürlich mit zur WM", erklärte der Sportdirektor.

"Er hat das richtig gut gemacht, nicht nur heute, sondern über die gesamte Saison. An diese Entwicklung hätte keiner gedacht. Er ist eine Säule in der Mannschaft."

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wollte dagegen "bewusst darauf verzichten, Joachim Löw Ratschläge zu geben", meinte aber auch: "Ich wünsche es Sven, denn er hat eine unglaubliche Saison hingelegt."

Auch Ulreich selbst gab nach seinem besten Saisonspiel die bisherige Zurückhaltung auf - zumindest ein Stück weit.

"Das ist nicht mein Thema, das ist die Entscheidung des Bundestrainers. Ich versuche, meine Leistung zu bringen und mache mir da keine Gedanken", erklärte er zwar zunächst.

Ulreich: "WM ist ein Ziel von mir"

Doch dann machte er deutlich: "Das ist für jeden Sportler das Ziel, für sein Land aufzulaufen. Eine Weltmeisterschaft ist mit das Größte, was es gibt. Deswegen ist das auch ein Ziel von mir. Aber ich bin nicht unglücklich, wenn es nicht klappen sollte. Ich freue mich, dass ich bei Bayern helfen kann, dass wir erfolgreich sind."

Ein Erfolg, an dem der nominelle Ersatzkeeper mittlerweile großen Anteil hat. Nach der Mittelfuß-OP von Manuel Neuer Mitte September entwickelte sich Ulreich unter Jupp Heynckes vom verunsicherten Wackelkandidaten zum absoluten Leistungsträger.

Heynckes: So ist der Stand bei Neuer

Dass der 29-Jährige momentan der beste Torhüter der Bundesliga ist, zeigte auch der Vergleich mit seinem Gegenüber Bernd Leno am Dienstagabend. Auch Kevin Trapp, der bei Paris Saint-Germain nur zweite Wahl ist, hat Ulreich längst hinter sich gelassen.

Rein von den Leistungen her, müsste ihn Löw also als Nummer 2 hinter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona mit zur WM nehmen.

Kahn ist skeptisch

Auch Ex-Welttorhüter Oliver Kahn sieht das so, sagte aber schon vor einigen Wochen im SPORT1-Interview: "Dass der Bundestrainer jemand völlig Fremdes mitnimmt, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre auch ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die jetzt immer bei der Nationalmannschaft dabei waren."

Zumal ja derzeit alle Seiten davon ausgehen, dass Neuer rechtzeitig fit wird und Löw keine zwei Torhüter des FC Bayern nominieren wird - auch wenn es sich Ulreich verdient hätte.

Genauso, wie Ulreich einen Einsatz im DFB-Pokalfinale und in einem möglichen Endspiel der Champions League verdient hätte. Bleibt also die spannende Frage, ob Heynckes ausgerechnet in den entscheidenden Spielen auf den möglicherweise gerade erst genesenen Neuer setzt und Ulreich wieder auf die Bank verbannt.

"Ich bin die Nummer zwei"

"Man muss abwarten, wann Manu wieder spielen kann. Klar wäre es für mich auch ein Erlebnis, in Berlin zu spielen", sagte der Ersatzmann, stellte aber keine Forderungen: "Ich weiß, welche Rolle ich im Team habe. Ich bin die Nummer zwei. Wenn Manu wieder fit ist und der Trainer sagt, er spielt, ist das für mich okay."

Ulreich: "Neuer macht große Fortschritte"

Gleichzeitig machte Ulreich allerdings auch deutlich, dass er am liebsten die bisher so erfolgreiche Saison im Bayern-Tor zu Ende spielen würde: "Natürlich macht das Spaß. Es wäre ja gelogen, wenn man sagt, man möchte solche Spiele nicht spielen. Dafür lebt und arbeitet man in seiner Karriere."

Im Moment pendelt Ulreich zwischen den Extremen: Von Champions-League-Starter und WM-Teilnehmer bis zum Bankdrücker und Sommerurlauber ist alles denkbar.

