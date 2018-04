Auf den FC Schalke 04 wartet drei Tage nach dem Revierderby gegen Borussia Dortmund die nächste schwierige Aufgabe. Im Halbfinale im DFB-Pokal empfangen die Königsblauen Eintracht Frankfurt (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Während es bei den Schalkern mit Platz zwei in der Bundesliga und dem Sieg gegen Borussia Dortmund im Revierderby läuft, herrscht beim Gegner Unruhe. Denn Frankfurts Trainer Niko Kovac wird zum 1. Juli 2018 den FC Bayern übernehmen. Der Ablauf des vorzeitigen Wechsels und Kovac' Erklärungen erzeugten in der Folge ein großes mediales Echo.

Niko Kovac: "Das trifft mich schon"

"Ich lese nicht viel. Aber was an mich herangetragen wird, das trifft mich schon. Ich bin auch nur ein Mensch", sagte Kovac auf der Pressekonferenz am Dienstag. Der Kroate will jedoch den Fokus auf Schalke richten.

Kovac gibt Frankfurt Versprechen

"Wir sind Außenseiter", sagte der 46-Jährige. "Die Situation ist ähnlich wie im letzten Jahr: Keiner hat uns zugetraut, ins Finale zu kommen. Wir wissen, wie schwierig es wird. Aber die Hoffnung lebt."

Kovac kann dabei ohne größere Personalsorgen in die Partie in Gelsenkirchen gehen. "Marius Wolf, Marco Fabian, Sebastien Haller, Luka Jovic und Jetro Willems, die allesamt zuletzt Probleme hatten, sind fit", berichtete Kovac am Dienstag.

Bei Schalke 04 läuft es

Schalke geht derweil nach dem überzeugenden Derbysieg mit einer Extraportion Motivation ins Halbfinale. Zudem kann Trainer Domenico Tedesco bis auf die Langzeitverletzten Matija Nastasic und Abdul Rahman Baba auf alle Spieler zurückgreifen. Lediglich Breel Embolos Einsatz entscheide sich nach seinen muskulären Problemen kurzfristig.

Ein Fokus liegt mal wieder auf Leon Goretzka. Der Schalker Nationalspieler wechselt nach der Saison zu den Bayern - und trifft damit auf seinen künftigen Trainer. "Leon braucht keine Zusatzmotivation", meinte Tedesco: "Er identifiziert sich bis zum Schluss voll und ganz mit Schalke."

Ein schwerer Gang in die mit 61.891 Zuschauern ausverkaufte Arena steht Kevin-Prince Boateng bevor. Der Spielmacher der Hessen war im Mai 2015 auf Schalke beurlaubt worden und trat unter der Woche heftig nach. "Ich kann heute stolz sein, dass ich da wieder rausgekommen bin und diese ganze Kraft, Traurigkeit, Energie und Aggressivität in etwas Positives umwandeln konnte", sagte Boateng im SPORT1-Interview.

Das Finale im DFB-Pokal findet am 19. Mai in Berlin statt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fährmann - Stambouli, Naldo, Kehrer - Caligiuri, Bentaleb, Meier, Oczipka (Schöpf) - Harit, Goretzka - Burgstaller

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Russ - da Costa, de Guzman, Willems - Wolf, Boateng - Fabian - Jovic

