Der FC Bayern München fährt mit seinem letzten Aufgebot zum DFB-Pokalspiel gegen Regionalligist SV Rödinghausen am Dienstag (DFB-Pokal: SV Rödinghausen - FC Bayern München, Dienstag 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Osnabrück.

Neben den Langzeitverletzten Corentin Tolisso und Kingsley Coman muss Trainer Niko Kovac auf die angeschlagenen Arjen Robben (Rückenverletzung), Jerome Boateng (Magen-Darm-Virus) und James (Erkältung) verzichten. Ersatztorwart Sven Ulreich, dessen Frau ein Kind erwartet, steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

Fragezeichen hinter Goretzka

Auch für Mats Hummels hat es nicht mehr gereicht. Er trainierte heute zwar, konnte die Reise aber wegen leichter neuromuskulärer Beschwerden nicht antreten.

Angeschlagen ist zudem Leon Goretzka. "Da müssen wir kurzfristig entscheiden, ob es geht", sagte Kovac am Montag.

Der 47-Jährige wird "drei, maximal vier Spieler" aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern ins Aufgebot für die Partie in Osnabrück holen. Diese spielte noch am Montagabend in der Regionalliga Bayern gegen Wacker Burghausen.

Nach dem 1:0-Zittersieg in der ersten Pokalrunde bei Dorfklub SV Drochtersen/Assel unterstrich Kovac, "dass wir keinen Gegner unterschätzen werden. Wir nehmen das sehr ernst. Wir sind zwar haushoher Favorit, müssen aber die richtige Einstellung an den Tag legen, um zu gewinnen". Dies habe "oberste Priorität. Wir wollen im Pokal überwintern".

Topspiel in Dortmund "noch weit weg"

Nach einem Zwischentief sei der FC Bayern "wieder in der Erfolgsspur", sagte Kovac, für den das Schlagerspiel bei Spitzenreiter Borussia Dortmund am 10. November "noch weit weg ist. Für mich ist das noch nicht interessant. Wichtig ist, dass wir die drei Spiele davor gewinnen, um mit einem guten Gefühl nach Dortmund zu fahren."

Nach Rödinghausen steht das Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg an. Am 7. November kommt es in der Champions League zum Gruppenspiel gegen AEK Athen.