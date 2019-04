Die Freude über den 1:0-Erfolg in Hannover dauerte beim FC Schalke 04 nicht lange an, denn mit Werder Bremen wartet auf die Königsblauen im Viertelfinale des DFB-Pokals ein ganz anderes Kaliber (DFB-Pokal: Schalke 04 - Werder Bremen ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

"Das war nur ein einziger Sieg, nicht mehr und nicht weniger", sagte S04-Coach Huub Stevens. Von einer Trendwende wollte der Niederländer nicht sprechen. "Ein Wendepunkt ist schwierig vorauszusagen."

Für die Gelsenkirchener ist der DFB-Pokal die letzte Chance, sich doch noch für die Europa League 2019/20 zu qualifizieren und eine ansonsten völlig verkorkste Saison zu retten. Aber eine Leistung wie bei Ligaschlusslicht Hannover 96 reiche nicht aus, um den formstarken Bremern gefährlich zu werden.

"Wir können nicht locker sein. Unsere Situation ist immer noch nicht gut, auch in Hannover war nicht alles gut. Wir wollen so schnell wie möglich da unten raus, aber gegen Bremen ist Pokal mit einer besonderen Spannung", lautete das Fazit von Stevens.

Kohfeldt: Endspiel für beide Mannschaften

Sportvorstand Jochen Schneider formulierte ein klares Ziel: "Für Mittwoch ist der Auftrag klar: Wir wollen ins Halbfinale einziehen. Der Sieg in Hannover darf nur der erste von vielen weiteren Schritten sein."

Die Relevanz des Spiels hob auch Bremens Trainer Florian Kohfeldt hervor. "Es ist ein Endspiel für beide Mannschaften", so der 36-Jährige. Das Spiel sei etwas Besonderes. "Wir werden alles für dieses Spiel ausrichten. Wir wollen unbedingt weiterkommen."

Kruse spricht nicht von Favoritenrolle

Während Bremen in der Tabelle der Bundesliga aktuell auf Rang sechs liegt, befindet sich Schalke nach wie vor in der abstiegsbedrohten Zone. Für Werders Leistungsträger Max Kruse allerdings kein Grund, seinem Team einen großen Vorteil zuzuschreiben. "Wir müssen im Viertelfinale nicht mehr über Favoritenrollen sprechen. Jedes Team, das dort ist, hat nur noch zwei Spiele bis Berlin. Da ist es mir auch egal, wo Schalke in der Liga steht."

Die Partie am Mittwoch ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Klubs im DFB-Pokal. Viermal behielt Schalke die Oberhand, zuletzt im Halbfinale 2005 im Elfmeterschießen. "Schalke wird sehr scharf sein", warnte Kohfeldt. Jede eigene Chance müsse sich "anfühlen wie die letzte des Spiels".

