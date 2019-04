Die 21 Landespokalendspiele werden auch in diesem Jahr an einem Tag, dem "Finaltag der Amateure", ausgetragen.

Neu ist allerdings, dass die Finals 2019 am 25. Mai und damit am selben Tag wie das DFB-Pokalfinale ausgetragen werden. Die Gewinner der Partien, die von der ARD in einer bundesweiten Konferenz übertragen werden, ziehen in die 1. DFB-Pokal-Hauptrunde 2019/20 ein.

"Der Finaltag der Amateure ist ein Erfolgsprojekt. Bereits in der vierten Auflage erhält der Amateurfußball an einem Pokaltag eine bundesweite Aufmerksamkeit. Dieses ist auch der ARD als übertragende Sendeanstalt zu verdanken", sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der für die Amateure zuständig ist.

Die Landespokal-Konferenz beginnt um 10.30 Uhr mit den ersten vier Endspielen aus den Landesverbänden Berlin, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die weiteren Partien werden um 14.15 Uhr und 16.15 Uhr angepfiffen. Da die Finalteilnehmer in einigen Verbänden noch nicht feststehen, wird über die genaue Verteilung der restlichen 17 Begegnungen bis Anfang Mai entschieden.