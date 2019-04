Die Pokal-Viertelfinals sind Geschichte - und SPORT1 liefert einen ausführlichen Rückblick.

Am Donnerstag (ab 17.55 Uhr LIVE im TV und Stream) bietet die Sendung "Volkswagen Pokalfieber" alle News, Stimmen und Hintergründe zu den Partien des DFB-Pokals. Schon am ersten Abend hat es an Spannung und Emotionen nicht gemangelt. RB Leipzig konnte sich beim FC Augsburg erst in der Verlängerung erstmals den Einzug ins Pokal-Halbfinale sichern.

Marcel Halstenberg sorgte sorgte per Handelfmeter für die späte Entscheidung, nachdem Michael Gregoritsch den Ball zuvor klar mit dem Arm berührt hatte. Der Hamburger SV hat sich dank Doppelpacker Pierre-Michel Lasogga gegen Ligakonkurrent SC Paderborn durchgesetzt.

Der FC Bayern musste gegen Underdog 1. FC Heidenheim lange zittern. Beide Teams haben sich eine wahre Pokalschlacht geliefert, ehe die Münchner das Halbfinalticket eher glücklich lösen konnten. Werder Bremen hat mit zwei Traumtoren bei Schalke 04 den Einzug in die nächste Runde klar gemacht.

SPORT1 blickt zurück und zeigt eine ausführliche Zusammenfassung zu den Spielen.