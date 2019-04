Werder Bremen muss das Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern (2:3) womöglich teuer bezahlen. Der bereits vor der Partie wegen einer Oberschenkel-Prellung angeschlagene Kapitän Max Kruse droht auszufallen.

"Sein Oberschenkel sieht wirklich schlimm aus", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Pokalfight. "Er wäre in keinem anderen Spiel als diesem Halbfinale aufgelaufen. Es kann sein, dass er in Düsseldorf am Samstag nicht dabei sein wird."

Bargfrede fällt aus

Nicht zur Verfügung steht in jedem Fall Philipp Bargfrede, den eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht setzt. "Er hat leider die Belastung nicht so gut verkraftet. Er ist für die nächsten Wochen kein Thema", erklärte Kohfeldt.

Ganz aufgegeben hat der Bremer Coach den 30-Jährigen für die bald zu Ende gehende Saison aber noch nicht. "Vor dem Hoffenheim-Spiel (33. Spieltag) muss mich niemand mehr nach ihm fragen", meinte Kohfeldt.