Borussia Mönchengladbach hat Blitz, Donner und Starkregen getrotzt und ist in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. (Spielplan des DFB-Pokals)

Die Borussia gewann in einem engen Spiel beim SV Sandhausen mit 1:0 (1:0). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Hinter dem Anpfiff in Sandhausen stand lange Zeit ein Fragezeichen. 20 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn um 20.45 Uhr fiel als Folge eines heftigen Unwetters das Flutlicht aus. Die Beleuchtung konnte zwar rasch wiederhergestellt werden - aufgrund von Blitz, Donner und Starkregen wurde der Anpfiff aber auf 21.30 Uhr verschoben.

Zum Mann des Spiels wurde ein Neuzugang. Marcus Thuram erzielte in der 19. Minute das Goldene Tor. Der neun Millionen Euro teure Neuzugang Thuram machte in Sandhausen seinen Vater Lilian (Weltmeister 1998 mit Frankreich) stolz und traf in der 19. Minute für den dreimaligen Pokalsieger Gladbach, der beim Ligastart in einer Woche gegen Schalke 04 antreten muss. Die 351.000 Euro vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den Einzug in die zweite Runde nimmt die Borussia zudem mit.

In der zweiten Halbzeit verpassten die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgleich und brachten ein erfolgreiches Debüt von Marco Rose auf der Trainerbank in Gefahr. In der Schlussphase ging dem Zweitligisten aber die Kraft aus.