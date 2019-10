Der Hamburger SV empfängt am Dienstag den VfB Stuttgart zur zweiten Runde im DFB-Pokal 2019/20 im heimischen Volksparkstadion. (DFB Pokal: Hamburger SV - VfB Stuttgart ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

HSV-Trainer Dieter Hecking will nach dem 6:2-Erfolg am Samstag auch im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart gewinnen.

Selbstzufriedenheit kommt für den 55-Jährigen nach dem Sieg überhaupt nicht infrage. "Es ist keine Kür. Es ist ein anderer Wettbewerb, in dem wir auch sehr weit kommen wollen", stellte Hecking nach der Einheit am Sonntag klar.

Gute Stimmung beim HSV

Die Stimmung in Hamburg ist angesichts der Tabellenführung und inzwischen vier Punkten Vorsprung auf den VfB so gut wie lange nicht mehr.

Beim Tabellenzweiten VfB Stuttgart sieht dies zur Zeit allerdings anders aus. Drei Ligapleiten in Folge mussten die Schwaben verschmerzen. VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf sprach nach dem Bundesliga-Spiel gegen die Hamburger von einer "Verunsicherung" im Team: "Wir müssen unsere Blockade schnellstmöglich lösen und die Leichtigkeit wieder reinkriegen."

Serdar mir Kampfansage

Arminia Bielefeld empfängt indes Schalke 04 in der SchücoArena. (DFB Pokal: DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Zuletzt standen sich beide Mannschaften in der Bundesliga 2008/09 gegenüber, wo die Königblauen mit 2:0 als Sieger vom Platz gingen.

Die Wagner-Elf konnte das Revierderby am Wochenende zwar nicht für sich entscheiden, trotzdem stimmt im Vergleich zum Vorjahr aktuell die Leistung bei den Schalkern.

Nach dem 0:2 in Hoffenheim war das 0:0 gegen die Schwarz-Gelben das zweite Spiel in Folge, bei dem die Königsblauen keinen Treffer zustande brachten.

Schalkes Nationalspieler Suat Serdar blickt voller Vorfreude auf das kommende Pokalspiel: "Am Dienstag wollen wir voll powern", sagte der 22-Jährige.

Freiburg trifft auf Union

Nur zehn Tage nach ihrer Begegnung in der Liga stehen sich Freiburg und Union Berlin am Dienstagabend im DFB-Pokal erneut gegenüber. (DFB Pokal: SC Freiburg - 1. FC Union Berlin ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Am 8. Spieltag der Bundesliga gewann die Mannschaft von Urs Fischer mit 2:0. Aktuell läuft es für den Aufsteiger in der Liga allerdings nicht rund. Nach der Niederlage gegen die Bayern stehen die Eisernen aktuell nur auf Rang 16.

Der SC Freiburg hingegen gewann am Wochenende in der Liga zwar mit 2:1 gegen RB Leipzig, muss dafür aber zwei Ausfälle verschmerzen. Mittelfeldspieler Nicolas Höfler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch Nationalstürmer Luca Waldschmidt droht ein langer Ausfall.

Werkself trifft auf Aufsteiger

Bayer 04 Leverkusen trifft in der 2. DFB-Pokalrunde zu Hause auf den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. (DFB Pokal: Bayer 04 Leverkusen - SC Paderborn 07 ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Die Werkself hatte nach der Enttäuschung in der Königsklasse auch in der Bundesliga den nächsten kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Bosz-Elf kam am 9. Spieltag gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 hinaus und ist damit schon seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Im Pokal wartet nun ein unangenehmer Gegner, der zum Saisonauftakt nur knapp mit 3:2 bezwungen wurde. "Wir sind gewarnt. Aber das Spiel müssen wir gewinnen", sagte Völler.

Der Bundesliga-Aufsteiger gewann indes sein erstes Spiel in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf.

