Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig nach einer couragierten Leistung aus dem Pokal geworfen. Ein Elfmeter bringt die Eintracht auf die Siegerstraße, Leipzig kann nur verkürzen.

Mit 3:1 gewinnt die SGE in der heimischen Commerzbank-Arena und damit zum zweiten Mal gegen Leipzig innerhalb von zehn Tagen.

SPORT1 fasst die Stimmen zusammen.

Fredi Bobic (Vorstand Sport Eintracht Frankfurt)

... über den Spielverlauf: "Da war nicht leicht. Es war hochintensiv. Dauerregen, weicher Boden, Flutlicht. Es war ein Fight. Wir haben in den entscheidenden Phasen das Quäntchen Glück gehabt. Der Elfmeter kam aus dem nichts, danach haben wir es gut gespielt. Die Leipziger haben auch die ein oder andere Chance, wenn Sie da treffen, läuft das Spiel natürlich anders. Wir haben gut gebissen. Das hat mir richtig gut gefallen."

... über Matchwinner Kostic: "Ja, Filip Kostic. Nach der Balleroberung so umzuschalten. Erst bleibt er hängen, dann technisch sauber, das Ding in die Ecke. Das war Weltklasse."

... über die anstehenden Spiele: "Wir haben am Freitag die Augsburger hier, dann kommt Salzburg. Das ist eine Top-Mannschaft aus Europa. Ich freue mich darauf. Das sind die Abende, die wir lieben. Die Mannschaft komm richtig gut in Schwung. Wir haben vier Spiele gemacht jetzt, drei gewonnen, ein Unentschieden. Das ist ein sehr guter Start."

... über die wohltuende Winterpause: "Wir haben auch schon in der Hinrunde einige Feste hier erlebt. Wir hatten 56 Spiele in einem Jahr, und als wir nach neun Tagen in den USA waren, hat jeder gemerkt, wie frisch die Mannschaft war. Wir haben die Zeit genutzt."

Kevin Trapp (Torwart Eintracht Frankfurt)

... über die Eintracht-Fans und die Leistung: "Die Gesänge der Fans lösen viel Freude aus. 90 Prozent sind noch da und feiern mit uns. Es ist ein tolles Gefühl. Bis Berlin ist es noch ein Stück. Wir müssen und dürfen uns heute freuen. Man muss positiv denken, schon vor zehn Tagen haben wir hier eine gute Leistung gezeigt. Wir haben uns nach dem Düsseldorf-Spiel geärgert. Das haben wir heute besser gemacht."

... über das Selbstvertrauen: "Wir haben vor knapp zehn Tagen hier schon mal gespielt und eine sehr gute Leistung gebracht. Man sieht es, dass wir als Mannschaft diesen Willen haben. Wir haben uns alle unheimlich geärgert, nach dem Spiel in Düsseldorf. Heute muss man sagen, dass die Mannschaftsleistung sehr gut war. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass wir das heute gewinnen."

Trapp: "Kostic hat sich eine neue Espresso-Maschine gekauft"

... über Kostic: "Kostic hat sich eine neue Espresso-Maschine gekauft. Seitdem er die hat, läuft es bei ihm richtig gut. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis. Kostic ist eine Maschine, den kriegst du nicht kaputt. Wenn man sieht, wie er am Ende immer noch sprinten kann, ist das Wahnsinn."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt)

... über den Spielverlauf: "Wir haben die Schlüsse aus dem ersten Spiel gezogen. Wir wussten, dass Nagelsmann etwas anders machen wird. Wir wollten rotieren und den Gegner etwas überraschen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, wir dürfen ihnen nicht so viele Räume geben. Leipzig hatte mehr Ballbesitz. Aber wir sind verdient ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft hat sich immer gegenseitig unterstützt. Trapp hat gut gehalten und Kostic vorne getroffen. Aber auch andere waren gut. Dass wir innerhalb von zehn Tagen Leipzig zweimal besiegen, hat sicher niemand gedacht. Eintracht ist ein Verein, der immer nach dem Höchsten strebt. Super für die Fans und jetzt geht es weiter."

Nagelsmann: "Das bekommst du nicht aus dem Kopf"

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig)

... über den Spielverlauf: "Ich bin traurig, dass wir ausgeschieden sind. Wir sind sehr gut reingekommen, haben bis zur zehnten Minute zwei Top-Chancen. Frankfurt hatte bis zu dem Elfmeter keine Situation, die gefährlich war. Das erinnert schon an das Spiel von vor zehn Tagen. Wir hatten trotzdem genügend Chancen, das Spiel in unsere Richtung zu bringen. Zum Schluss bekommen wir dann noch einen Konter."

... über die Fehler des eigenen Teams: "Der Elfmeter ist schon ein Knackpunkt, weil Frankfurt eben bis dahin keine wirkliche Situation hatte. Es ist schwer, wenn der Gegner so tief steht. Trotzdem kann man das Spiel gewinnen."

... über den Einfluss auf das anstehende Bayern-Spiel: "Das bekommst du nicht aus dem Kopf, das ist eine Illusion. Das ist immer im Kopf, wenn man verloren hat. Wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen, müssen Dinge besser machen. Gegen Bayern wird es ganz anders. Die werden nicht so tief verteidigen."

Yussuf Poulsen (Stürmer RB Leipzig)

... über den Spielverlauf: "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Bitter war der Elfmeter. Wir haben dieselben Fehler gemacht wie vor zwei Wochen. Das müssen wir besser machen. Der Elfmeter war berechtigt. Bis dahin hatten sie keinen Torschuss, das hat uns geknackt. Es war ein schwieriges Spiel heute. Die Gegner stehen sehr tief. Wir müssen das besser machen. Es ist nicht einfach, sich auf Bayern vorzubereiten."