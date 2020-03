Die Entscheidung in der Torwart-Frage bei Schalke 04 ist offenbar gefallen.

Bereits am Montag hatte sich ein Wechsel angedeutet - und wie die Bild und Sky am Dienstagmorgen übereinstimmend berichten, wird im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern am Abend (DFB-Pokal: Schalke 04 - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nun tatsächlich Markus Schubert das Tor der Königsblauen hüten.

Der künftige Münchner Alexander Nübel muss demzufolge nach seinen Unsicherheiten beim 0:5 gegen Leipzig sowie beim 0:3 beim 1. FC Köln auf die Bank. Laut Bild soll die Konstellation mit Schubert als Nummer eins und Nübel als dessen Ersatz nach aktuellem Stand der Dinge auch bis Saisonende so beibehalten werden.

"Nübel raus"-Rufe bei Schalke-Pleite in Köln

"Ich möchte die Thematik hier in der Pressekonferenz nicht anschneiden, weil ich heute vor dem Training mit beiden Torhütern sprechen werde", hatte Schalke-Trainer David Wagner am Montagmittag angekündigt. Überraschend kommt die Entscheidung zugunsten von Schubert daher nicht mehr.

Nach der 0:3-Pleite in Köln am vergangenen Wochenende wurde Nübel von den mitgereisten Schalke-Fans mit "Nübel raus"-Rufen bedacht, nachdem er beim dritten Gegentor den Ball durch die Hände hatte gleiten lassen.

Für den bislang als nervenstark geltenden Schlussmann, der im vergangenen Sommer mit der deutschen U21 Vize-Europameister geworden war, war es bereits der vierte schwerwiegende Patzer in der laufenden Saison. Nach den Anfeindungen durch die eigenen Fans kämpfte Nübel in Köln mit den Tränen und musste von den Teamkollegen getröstet werden.

"Wenn man versucht, sich in den Menschen Alexander Nübel hineinzuversetzen, dann ist es selbsterklärend, wie es ihm geht und was das mit ihm macht", berichtete Wagner von der Gemütslage des 23-Jährigen: "Was ihm da widerfahren ist, da sind alle Worte zu viel."

Schubert patzt im letzten Duell mit FC Bayern

Schubert hatte Nübel schon im Dezember und Januar vertreten, als dieser den Schalkern wegen einer Rotsperre fehlte.

Nach zwei Siegen und zwei Unentschieden aus den ersten vier Partien kassierten die Königsblauen im fünften Spiel mit Schubert eine bittere 0:5-Klatsche - ausgerechnet beim FC Bayern.

Und: Schubert selbst leitete die Niederlage nach gut fünf Minuten mit ein, als er eine Flanke von Thomas Müller unterschätzte, den Ball nicht abfangen konnte, und Robert Lewandowski zur Münchner Führung traf.

Auch beim letzten Gegentor sah Schubert äußerst unglücklich aus, lenkte eine harmlose Hereingabe von Serge Gnabry mit der Wade ins eigene Tor.

Am Dienstagabend bekommt der aktuelle U21-Nationaltorhüter erneut gegen die Bayern die Chance zur Wiedergutmachung - und die Gelegenheit, seinen Status als künftige Nummer eins in Königsblau zu untermauern.