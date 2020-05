Der Favoritenschreck legt vor, der Rekordgewinner kann nachlegen: Regionalligist 1. FC Saarbrücken wird sein Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen am Dienstag, den 9. Juni, bestreiten.

Titelverteidiger Bayern München empfängt tags darauf den Ligarivalen Eintracht Frankfurt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt.

Saarbrücken erster Viertligist im Halbfinale

Saarbrücken hat in der laufenden Pokalsaison bereits Geschichte geschrieben: Die Saarländer sind der erste Viertligist, der die Vorschlussrunde des Wettbewerbs erreicht hat. Ausgetragen wird die Partie erneut im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen.

In München kommt es zur Neuauflage des Finals von 2018, als die Eintracht mit dem späteren Bayern-Coach Niko Kovac dem Favoriten den Pokal entriss (3:1). Das Endspiel steigt in dieser Saison am 4. Juli, wie gewohnt im Olympiastadion von Berlin. Alle drei ausstehenden Begegnungen finden ohne Zuschauer statt.