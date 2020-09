Was für ein Comeback!

Nach 216 Tagen stand Marco Reus in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg an der Seitenlinie bereit. Auf der Auswechseltafel wurde die Nummer elf von Borussia Dortmund angezeigt, nachdem dem BVB ein Freistoß zugesprochen wurde.

Der BVB führte bereits mit 4:0 gegen den MSV Duisburg, als Erling Haaland in der 57. Minute den Platz verließ und Reus auf den Platz kam. Von Mats Hummels erhielt der Kapitän zudem die Binde.

Und drei Sekunden nachdem Schiedsrichter Robert Kampka wieder anpfiff, stand es 5:0 für die Schwarz-Gelben. Torschütze? Wer wohl: Reus, Marco Reus, der mit seiner ersten Aktion traf.

Die Ballannahme war der erste Ballkontakt von Reus, der Abschluss der zweite. Reus is back, die Leidensgeschichte hat ein überragendes Ende gefunden.

Jadon Sancho chippte den Freistoß in den Rücken der schlafenden Duisburger Abwehr, wohin der deutsche Nationalspieler durchgestartet war. Reus nahm den Ball perfekt an und schob ihn locker an MSV-Keeper Leo Weinkauf vorbei rechts unten ein.