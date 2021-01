Fünf Tage nach der bitteren Niederlage bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga wartet auf den FC Bayern am Mittwoch schon die nächste Aufgabe.

Bei Holstein Kiel (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) soll der Einzug ins DFB-Pokal-Achteltinale perfekt gemacht werden. Trainer Hansi Flick dürfte aber auch zu Personalien befragt werden.

+++ Flick über Aufstellung +++

Wir haben fast alle Mann an Bord. Choupo-Moting wegen Rücken und Coman wegen Muskulaturproblemen reisen nicht mit.

+++ Darmstadt wartet im Achtelfinale +++

Das Achtelfinale im DFB-Pokal ist bereits am 3. Januar ausgelost worden. Der Sieger der Partie in Kiel empfängt in der Runde der letzten 16 Darmstadt 98.

+++ Niederlage in Gladbach führt zu Personaldebatten +++

Das 2:3 nach 2:0-Führung bei der Borussia beschäftigt die Bayern noch immer. Vor allem wegen der vielen Gegentore - auch schon in den Spielen zuvor - ist die Abwehr des Rekordmeisters in die Kritik geraten. Helfen könnte ausgerechnet einer, der am Freitag noch das Gladbach-Trikot trug: Florian Neuhaus. Geht Hansi Flick auf die Spekukationen in den Medien ein?