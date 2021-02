Eines der insgesamt nur zwei direkten Duelle zweier Klubs aus der Bundesliga im Achtelfinale des DFB-Pokals steigt am Mittwochabend in der Mercedes-Benz-Arena. Da empfängt der VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach.

Mit 25 Punkten rangieren die Schwaben in der Bundesliga auf dem zehnten Platz. Acht Zähler konnte der VfB bereits zwischen sich und den Relegationsplatz legen. Auf die Europapokalränge fehlen derzeit sieben Punkte. Trotzdem war die Formkurve der Matarazzo-Elf zuletzt etwas rückläufig. Nur zwei Siege sprangen aus den vergangenen acht Ligaspielen heraus. (DFB-Pokal: Ergebnisse und Spielplan)

DFB-Pokal Heute: Gladbach muss zum VfB

Auch am letzten Freitag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mühte sich der VfB zu einem glanzlosen 2:0-Erfolg, der dafür aber endlich das Ende der Durststrecke im eigenen Stadion bedeutete. In den ersten acht Heimspielen wartete der Aufsteiger nämlich noch vergeblich auf einen Dreier. In der Bundesliga gab es gegen Gladbach zuletzt ein 2:2.

Der DFB-Pokal und Borussia Mönchengladbach waren in den letzten Jahren nicht die allerbesten Freunde. Bei den vergangenen neun Auflagen kamen die Fohlen lediglich dreimal über die Runde der letzten 16 hinaus. Zweimal war im Halbfinale Endstation, einmal ereilte das Aus im Viertelfinale.

Der letzte Finaleinzug datiert aus der Saison 1994/95, als der Pott gegen den VfL Wolfsburg auch geholt werden konnte. Kurios: Seit 2012 schied die Elf vom Niederrhein gleich fünfmal nach Elfmeterschießen aus.

Voraussichtliche Aufstellungen VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Stuttgart: Kobel – Mavropanos, Anton, Kempf – W. Endo, Sosa – Wamangituka, Didavi, Mangala – Gonzalez – Kalajdzic

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini – Kramer, Neuhaus – Herrmann, Stindl, Thuram – Embolo

DFB-Pokal Heute: Leipzig empfängt Bochum

RB Leipzig siegte in den beiden Runden zuvor jeweils mit 3:0. Sowohl der unterklassige Verein FV Engers als auch der FC Augsburg wurden souverän aus dem Wettbewerb gekegelt.

Nun steht den Sachsen eine vermeintlich machbare Aufgabe bevor. Die Elf von Julian Nagelsmann empfängt zuhause den Zweitligisten VfL Bochum. Doch die Bochumer, Zweiter der 2. Bundesliga, sind nicht zu unterschätzen. Die Truppe von der Ruhr hat bereits einen Bundesligisten mit Mainz 05 in der Fremde aus dem Wettbewerb geworfen und will am Mittwoch für die nächste Überraschung sorgen. (DFB-Pokal: RB Leipzig - VfL Bochum um 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf die leichte Schulter nehmen werden die Gastgeber den Kontrahenten aus dem Unterhaus daher nicht. Leipzig will unbedingt ins Viertelfinale einziehen und den nächsten Schritt zum ersten nationalen Titel in der Vereinsgeschichte machen.

Im Finale vor zwei Jahren gegen den FC Bayern waren die Bullen schon einmal nah dran.

Voraussichtliche Aufstellungen RB Leipzig - VfL Bochum

Leipzig: Gulacsi – Mukiele, Upamecano, Halstenberg – T. Adams, Sabitzer, A. Haidara, Angelino – Dani Olmo, Nkunku – Sörloth

Bochum: Drewes – Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares – Losilla, Tesche – Holtmann, Zulj, Bockhorn – Ganvoula

DFB-Pokal: Regensburg fordert Köln

Der 1. FC Köln hat sich im Pokal bisher schadlos gehalten. Einen Kantersieg gegen den Regionalligisten Altglienicke folgte ein schwer erkämpfter Sieg daheim gegen den VfL Osnabrück.

Angesichts der Schwierigkeiten in der Bundesliga wäre ein weiterer Erfolg beim SSV Jahn Regensburg im Pokal ein willkommener Sieg für das Selbstvertrauen. In der Bundesliga haben die Kölner die Abstiegsränge gerade verlassen. Momentan steht Rang 14 zu Buche. (DFB-Pokal: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln um 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Zeit zum Ausruhen bleibt aber nicht, denn das Polster auf den Relegationsplatz beträgt gerade einmal nur einen Punkt.

In den vergangenen Wochen ist bei Regensburg ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen. In den letzten vier Zweitligaspielen gab es nur eine einzige Niederlage.

Voraussichtliche Aufstellungen SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln

Regensburg: Meyer – Saller, Elvedi, Nachreiner, Wekesser – Besuschkow, Gimber, Vrenezi, Stolze – Caliskaner, Albers

Köln: T. Horn – Jorge Mere, Czichos, J. Horn – Wolf, Katterbach, Rexhbecaj, Skhiri, Duda, Jakobs – Dennis

