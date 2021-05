Die Reaktion des FC Bayern auf den Erfolg des BVB im DFB-Pokal hat nicht lange auf sich warten lassen!

Wenige Minuten nach dem 4:1-Triumph von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im Berliner Olympiastadion hat sich ausgerechnet der Konkurrent aus München gemeldet. (BERICHT: Historisches Duo schießt Leipzig ab)

Der FC Bayern macht dem BVB eine Ansage!

Kahn macht dem BVB eine Ansage

Bei Twitter schrieb Oliver Kahn: "Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg. Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht." (Die Stimmen zum Finale)

Der zukünftige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern versah seinen Beitrag mit einem zwinkernden Smiley und den Hashtags "miasanmia" und "weiterimmerweiter".

Bei den Fußball-Fans kamen die Worte nicht überall gut an. (EINZELKRITIK: Reus führt brillante BVB-Offensive an)

"Wenn einem nichts anderes einfällt als die Leistung der anderen zu schmälern... tat wohl doch weh", schrieb ein Nutzer.

Ein Anhänger wurde noch deutlicher. "Dieser Kommentar zeigt nur, dass ihr keine wahren Champions seid."

An dieser Stelle schalteten sich die Bayern-Fans aber ein und verteidigten das aktuelle Vorstandsmitglied.

"Dieser Kommentar nennt sich 'Sportlichkeit'", lautete die Antwort.