Vor der Kadernominierung am kommenden Dienstag wird vor allem die Personalie Manuel Neuer heiß diskutiert.

Auch Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat zu dem sensiblen Thema Stellung bezogen - und dabei die Frage nach Neuers WM-Teilnahme weiter offen gelassen.

"Am Ende wird für unsere Entscheidung das persönliche Gespräch mit Manuel wichtig sein. Das wird stattfinden, bis dahin braucht man nicht weiter spekulieren. Da muss man ein bisschen Geduld haben und gucken, wie die Gespräche verlaufen", sagte Bierhoff im Gespräch mit SPORT1.

Bierhoff bei Neuer weiter optimistisch

Neuer hat seit seinem im September erlittenen dritten Mittelfußbruch kein Pflichtspiel mehr für den FC Bayern bestritten, zuletzt verzögerte eine Schwellung am operierten Fuß sein Comeback. "Bei so einer langen Verletzung zeigt sich bei jedem Spieler an jedem Tag ein anderer Eindruck", sagte Bierhoff.

Der 50-Jährige betonte, dass er bei Neuer weiterhin optimistisch sei und erinnerte an dessen Verletzung vor der EM 2016. "Da war die Frage, ob er das erste Spiel machen kann. Das war aber natürlich eine viel kürzere Zeit", schränkte Bierhoff ein. Aktuell sei daher auch wichtig, wie die Trainer die Situation einschätzen. "Da ist Andy Köpke (DFB-Torwarttrainer, Anm.d.Red.) als erfahrener Torwart ein wichtiger Ansprechpartner", ergänzte Bierhoff.

Zu den diversen Gedankenspielen, etwa Manuel Neuer als vierten Keeper mit ins Trainingslager nach Südtirol zu nehmen oder mit ihm womöglich als Nummer zwei hinter Marc-Andre ter Stegen ins Turnier zu gehen, wollte sich Bierhoff nicht äußern.

Neuer lässt WM-Teilnahme offen

Neuer selbst hatte am Dienstag eine Teilnahme an der WM in Russland offen gelassen.

"Das kann ich jetzt nicht sagen", antwortete der 32-Jährige auf die Frage, ob er zu 100 Prozent dabei sein werde. "Ich muss für mich, die Mannschaft und die Fußballrepublik Deutschland die richtige Entscheidung treffen. Da hilft es nicht, sich aus der Ruhe bringen zu lassen."

WM-Teilnahme? "Kann ich im Moment noch nicht sagen"

Heynckes schließt Einsatz gegen VfB aus

Die Brisanz des Themas zeigt auch eine Pressemitteilung der Bayern am Mittwoch als Reaktion auf einen Bericht des kickers, wonach Jupp Heynckes einen Einsatz Neuers in den letzten beiden Saisonpartien in der Bundesliga und im Pokalfinale ausgeschlossen haben soll.

"Tatsache ist, dass Manuel am Samstag beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch nicht im Kader stehen wird. Für das Pokalfinale ist die Entscheidung hingegen noch offen", sagte Heynckes.

