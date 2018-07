Der Rundumschlag von Mesut Özil samt seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft hat teils heftige Gegenreaktionen hervorgerufen - vornehmlich von Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Während aus Deutschland fast nur kritische Töne zu hören sind, stellt sich die Situation in der Türkei komplett anders dar.

SPORT1 fasst die Reaktionen zu Özils dreiteiliger Erklärung in den sozialen Medien zusammen.

Uli Hoeneß (Präsident FC Bayern): "Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist. Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Die Entwicklung in unserem Land ist eine Katastrophe. Man muss es mal wieder auf das reduzieren, was es ist: Sport. Und sportlich hat Özil seit Jahren nichts in der Nationalmannschaft verloren. Özil versteckt sich und seine Mist-Leistung hinter diesem Foto. Seine 35 Millionen Follower-Boys, die es natürlich in der wirklichen Welt nicht gibt, kümmern sich darum, dass Özil überragend gespielt hat, wenn er einen Querpass an den Mann bringt."

Hoeneß: "Özil ein Alibi-Kicker!"

Jerome Boateng (Teamkollege im DFB-Team): "Es war mir eine Freude, Abi (türkische Kurzform für "Bruder", Anm. d. Red.)."

Hector Bellerin (Teamkollege beim FC Arsenal): "Es scheint unwirklich, dass jemand, der für sein Land auf und neben dem Platz so viel getan hat, derart respektlos behandelt wird. Gut gemacht, Mesut, dass du dich derartigem Verhalten entgegenstellst."

Amine Gülse (Freundin von Mesut Özil): "Ich bin immer bei dir und bin stolz auf dich, mein Liebster."

Theo Zwanziger (Ex-DFB-Präsident zu dpa): "Ich bin tief traurig über die von Mesut Özil getroffene Entscheidung. Sein Rücktritt ist für die Integrationsbemühungen in unserem Land über den Fußball hinaus ein schwerer Rückschlag. Er war ein großes Vorbild für junge Spielerinnen und Spieler mit türkischem Migrationshintergrund, sich auch in die Leistungsstrukturen des deutschen Fußballs einzufinden."

zu Versäumnissen beim DFB: "Durch Fehler in der Kommunikation ist etwas passiert, das bei Migranten nie passieren darf: Sie dürfen sich nie als Deutsche zweiter Klasse fühlen. Wenn dieser Eindruck entsteht, muss man gegensteuern."

Özil bricht sein Schweigen: Bereue Erdogan-Foto nicht

Nico Rosberg (ehemaliger Formel-1-Pilot): "Danke Mesut #Weltmeister2014"

Bodo Illgner (ehemaliger Nationalspieler): "Danke Mesut Özil für tolle Leistungen im DFB-Team und bei Real Madrid! Aber die Erklärung von Dir geht weit über das Ziel hinaus!"

Ulrike Demmer (stellvertretende Regierungssprecherin): "Die Kanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein Fußballer, der viel für die Nationalmannschaft getan hat. Die getroffene Entscheidung muss man respektieren.".

Renate Künast (Grünen-Politikerin): "Austritt von Mesut Özil aus Nationalmannschaft ist ein Dokument des Scheiterns. Durch fehlendes Verständnis für familiäre Wurzeln des Einen, aber umgekehrt auch der sehr großen Sorge um die Menschenrechte in der Türkei. Und ungeeignete Funktionäre. Grindel muss auch gehen!"

Cem Özdemir (Grünen-Politiker): "Özils Foto bleibt falsch und seine Erklärung überzeugt nicht. Mindestens so desaströs ist das Agieren der DFB-Spitze. Grindel zerhackt unsere Integrationsgeschichte. Der DFB braucht einen Neubeginn".

Reaktionen aus der Türkei

Sportminister Mehmet Kasapoglu: "Wir unterstützen die ehrenhafte Haltung unseres Bruders Mesut Özil von Herzen."

Justizminister Abdulhamit Gül: "Mit deinem Rücktritt hast du das schönste Tor gegen den faschistischen Virus geschossen."

Ibrahim Kalin (Sprecher des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan): "Stellen Sie sich vor, welchem Druck Herr Mesut in diesem Prozess ausgesetzt war. Wo sind Höflichkeit, Toleranz, Pluralismus geblieben...?!"