Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Montagnachmittag auf den Rücktritt von Mesut Özil und dessen Vorwürfe reagiert.

In einer Stellungnahme, der eine Telefonkonferenz des Präsidiums mit dem im Urlaub weilenden Grindel an der Spitze vorausgegangen war, wehrte sich der Verband gegen jegliche Rassismus-Anschuldigungen: "Dass der DFB mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, weisen wir (...) in aller Deutlichkeit zurück."

Manche von Özils Aussagen seien für den DFB "in Ton und Inhalt nicht nachvollziehbar". Es gehöre allerdings zum "respektvollen Umgang mit einem verdienten Nationalspieler", diese Aussagen "unkommentiert zulassen."

Die Hoeneß-Abrechnung mit Özil im Originalton

Den Rücktritt von Özil bedauere der DFB grundsätzlich: "Er hat eine erfolgreiche Ära mitgeprägt, auf und gerade auch neben dem Platz. Er hatte entscheidenden Anteil daran, dass Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister geworden ist. Deshalb ist und bleibt der DFB Mesut Özil für seine herausragenden Leistungen im Trikot der deutschen Nationalmannschaften sehr dankbar."

Der DFB hätte sich "gefreut, wenn Özil (...) weiter Teil des Teams hätte sein wollen", hieß es weiter.

Grindel war von Özil in dessen Rücktrittserklärung am Sonntag massiv angegangen worden. Der 29-Jährige warf dem Funktionär offen Rassismus vor. Aus der Politik gab es erste Stimmen, die auch Grindel zum Rücktritt aufforderten.

