Der Elf von Joachim Löw laufen die Fans davon! Bisher hat der DFB nur 30.000 Tickets für das Testspiel gegen Russland am Donnerstag in der Red-Bull-Arena in Leipzig verkauft. (Testspiel: Deutschland - Russland am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Selbst für den Klassiker gegen die Niederlande in der Nations League am Montag sicherten sich bis jetzt erst 36.000 Fans eine Eintrittskarte. (Service: Der Spielplan der Nations League)

DFB versucht, Fans zurückzugewinnen

"Wir wissen, dass wir in diesem Jahr keinen begeisternden Fußball gespielt und schlechte Ergebnisse abgeliefert haben", sagte Bundestrainer Joachim Löw im Interview mit dem SID.

Bisher waren in diesem Kalenderjahr alle Heimspiele der DFB-Elf ausverkauft. Durch öffentliche Trainingseinheiten und Tickets zu Dumping-Preise versuchte der DFB in der jüngsten Vergangenheit zudem einiges, um die Fans zurückzugewinnen.

Dennoch scheint das schlechteste Jahr in Löws 13-jähriger Amtszeit seine Spuren hinterlassen zu haben.