Wegen Wembley: EM-Trainingslager ohne Dortmunder

Durch das Finale am 1. Juni in Wembley verpasst Füllkrug (31), wenn er denn am 16. Mai in den EM-Kader berufen wird, das Trainingslager in Weimar. Auch das Länderspiel am 3. Juni in Nürnberg gegen Ukraine kommt zu früh. Erst bei der Generalprobe am 7. Juni gegen Griechenland in Mönchengladbach dürfte Füllkrug im Kader stehen. Das Auftaktspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland.