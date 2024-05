Nationalmannschaft: Andrich zwiegespalten wegen Kroos

Er ist einer der wichtigsten Bausteine bei Meister Bayer Leverkusen und soll auch bei der Heim-EM in der deutschen Nationalmannschaft ein Leistungsträger sein.

DFB-Team-Shootingstar Robert Andrich hat im Fußball-Podcast Copa TS mit Tommi Schmitt nun Stellung zu seinem neuen Standing bezogen - und dabei auch seine Rolle als Mittelfeldmann an der Seite von Toni Kroos bewertet.

„Im Grunde bewege ich mich ja in der Situation, dass ich froh bin, wenn ich dabei bin. Aber es ist schon so, dass wenn ein Toni Kroos sagt, er ist dabei, gibt es einen Spieler mehr auf der Position. Und die Position ist ja sowieso nicht so verkehrt besetzt“, sagte Andrich mit Verweis auf Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und Leon Goretzka vom FC Bayern, beide wie Kroos bereits Champions-League-Sieger.