Die deutsche Nationalmannschaft hat beim 3:0-Erfolg gegen Russland vor allem vor der Pause überzeugt. Bundestrainer Joachim Löw ist mit der ersten Hälfte zufrieden, sieht aber Schwachpunkte.

Torschütze Serge Gnabry lobt Startelf-Debütant Kai Havertz. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

SPORT1 fasst die Stimmen von RTL und aus der Mixed Zone zusammen:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Die erste Hälfte war gut. Wir hatten eine gute Spielkontrolle und hatten auch die Dynamik im Spiel. Die Tore waren sehr schön herausgespielt. Wenn man so viele Wechsel vornimmt, geht natürlich der Spielfluss verloren. Wir hatten bei eigenem Ballbesitz nicht mehr die Raumaufteilung und die Ordnung. Es war ein bisschen durcheinander."

Serge Gnabry (deutsche Nationalmannschaft): "Die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Mit der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so zufrieden. Wir waren nicht mehr so aggressiv in den Zweikämpfen und haben nicht mehr so viel Druck gemacht. Da hätten wir noch eine Schippe drauflegen können."

... über sein Tor und Havertz' Vorlage: "Das war ein genialer Pass. Ich habe ihm vorher gesagt, dass er sich vorne im Halbraum aufhalten soll, damit er von Niklas Süle anspielbar ist. Dass er so ein Auge hat und mich findet, ist klasse."

... über den Umbruch: "Für uns auf dem Platz ist es egal, wie alt wir sind. Wir schauen einfach, dass wir Gas geben. Wir haben in Deutschland einfach viele junge Spieler, die in ihren Klubs in jungen Jahren Stammspieler sind. Gerade Kai Havertz ist mit seinen 19 Jahren ein gutes Beispiel. Er spielt überragend, warum ihn dann nicht spielen lassen?"

... über die Stimmung im Stadion: "Natürlich wäre es schön gewesen, ein bisschen mehr Support zu haben. Aber wir auf dem Platz müssen schauen, dass die Ergebnisse stimmen, dann kommen die Fans auch wieder."

Manuel Neuer (Kapitän deutsche Nationalmannschaft): "Wir wollen das Jahr mit den beiden letzten Spielen gut zu Ende bringen. Wir haben ein schwieriges Jahr mit der Nationalmannschaft durchleben müssen. Das war ein guter Start."

... über den Umbruch: "Das sind alles gestandene Spieler, die spielen bei Topvereinen, auch international. Wir kommunizieren viel. Wichtig ist, dass man sich auf dem Platz alles sagen kann. Darin sehe ich auch meine Aufgabe. Wir schauen mal, wer gegen Holland auflaufen wird. Jeder junge Spieler ist sehr hungrig. Das ist sehr positiv, sie haben viel Potenzial darauf können wir aufbauen."

... über die Stimmung: "Durch die Spielfreude, die wir an den Tag gelegt haben, haben sie sich auch gefreut. Es war nicht ausverkauft, das ist schade. Aber wir haben auch in diesem Jahr nicht so viel dafür getan, dass jedes Spiel ausverkauft ist."