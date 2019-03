Das Erstaunen war groß, als Joachim Löw vergangene Woche mit diesem Paukenschlag um die Ecke kam: Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels werden nicht mehr Teil der Nationalmannschaft sein (zum Bericht). Nun stellt sich die Frage: Auf welche Spieler setzt der Bundestrainer stattdessen?

Auf der DFB-Pressekonferenz gibt Löw Antworten. Setzt er zukünftig verstärkt auf die Talente Kai Havertz und Julian Brandt? Wer kommt neu hinzu? Und: Was passiert mit Manuel Neuer und Toni Kroos?

Für das DFB-Team ist der Kader richtungsweisend, denn neben einem Freundschaftsspiel gegen am 20. März gegen Serbien steht vier Tage später das wichtige Qualifikationsspiel für die EM 2020 gegen die Niederlande an.

+++ Zugverspätung bei Löw: PK beginnt später +++

Statt um 12.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz erst gegen 13 Uhr. Der Grund: Der Zug, mit dem Joachim Löw nach Frankfurt reist, hat Verspätung.

+++ Kontakt mit Löw +++

Auch Niko Kovac äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zur Joachim Löw und der Nationalmannschaft. Auf SPORT1-Nachfrage sagt Kovac: "Ich weiß nicht, was in der DFB-PK besprochen wird. Da lassen wir uns überraschen. Ich habe am Mittwoch mit Löw gesprochen und er hat mir seine Gedanken erläutert. Ich weiß, welche Überlegung man als Nationaltrainer hat.

Die Entscheidung muss man akzeptieren, das war eine sportliche Entscheidung. Die drei haben es in den Spielen gut gemacht, das hat sie eher motiviert. Wir werden mit den drei Jungs hoffentlich große Erfolge feiern."

+++ Herzlich Willkommen +++

Vor den beiden Länderspielen gegen Serbien und den Niederlanden gibt Joachim Löw bekannt, auf welche Spieler er setzt.

Nach dem Aus von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels wird die künftige Planung mit besonderer Spannung beobachtet.