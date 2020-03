In der Coronakrise setzen auch die Stars des DFB-Teams ein Zeichen. Wie der Verband via Instagram mitteilte, wird die Nationalmannschaft 2,5 Millionen spenden.

"Selten war die Welt in so einem Ausnahmezustand wie jetzt gerade", erklärte Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach: "Zuerst einmal ist es sehr, sehr stark, wie ihr euch unterstützt. Auch wir als Nationalmannschaft wollen unseren Teil dazu beitragen und spenden 2,5 Millionen Euro. Lasst uns einfach ein Zeichen setzen, indem wir zusammenstehen in dieser schwiergien Zeit."

FC-Bayern-Star Leon Goretzka rief alle zur Mithilfe auf.

Anzeige

"Der Fußball steht momentan still und die Gesundheit über allem. Doch das ist auch gut so. Wie wir alle mitbekommen haben, stehen wir aktuell vor einem großen gesellschaftlichen Problem. Das betrifft uns alle, und eben nicht nur die ältere Generation. Dementsprechend solidarisch möchte ich euch bitten, euren Teil zu der Problemlösung beizutragen", sagte Goretzka: "Wir als Nationalmannschaft sind vorausgegangen und haben zweieinhalb Millionen Euro für den guten Zweck gespendet, und hoffen, dass viele von euch uns folgen werden. Da zählt jede Geste."

Das DFB-Team unterstützt mit seinem Beitrag die HIlfe-Seite wirhelfen.eu.

In der gesamten Sportwelt hatten zuvor schon zahlreiche Stars Spenden angekündigt, um die Folgen der Coronavirus zu bekämpfen.