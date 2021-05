Mit Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan waren gleich vier EM-Fahrer der deutschen Nationalmannschaft noch beim Champions-League-Finale im Einsatz. (BERICHT: Brechen Löw gleich zwei Mittelfeld-Säulen weg?)

Die große Frage ist: Wann und wie können die England-Legionäre zum DFB-Team stoßen, ohne durch die Einreise aus dem Corona-Risikogebiet Großbritannien in eine 14-tägige Quarantäne zu müssen?

Am Sonntag nach dem CL-Endspiel enthüllte DFB-Pressesprecher Jens Grittner den Plan. (Die DFB-Pressekonferenz mit Thomas Müller und Kevin Volland im Ticker zum Nachlesen)

So sollen die England-Profis die Quarantäne umgehen

Demnach rechnet der Verband fest damit, dass das Quartett ohne zweiwöchige Zwangspause am 3. Juni zur Mannschaft stoßen kann. (SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft)

Die entsprechende Rechnung dazu sieht so aus: Am 27. Juni haben die Legionäre England mit ihrem Mannschaften verlassen, am 6. Juni bricht das DFB-Team nach Düsseldorf auf, wo einen Tag später das erste EM-Testspiel gegen Dänemark angesetzt ist. (SERVICE: Das ist der deutsche EM-Fahrplan)

Solange zwischen dem Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet (England wegen der indischen Variante) und der Einreise nach Deutschland 10 Tage liegen, entfällt die Quarantäne. Diese Zeitspanne ist genau erfüllt.

Ein Problem könnte theoretisch werden, dass gerade die CL-Sieger von Chelsea mit ihrem Team zurück nach London fliegen. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung, die die Isolation erlässt: Verlassen Rüdiger und Co. Großbritannien innerhalb von 24 Stunden und ziehen weiter in ein Nicht-Risiko-Gebiet (Deutschland, Österreich), gilt das als "Durchreise" - und zieht ebenfalls keine Quarantäne nach sich. (BERICHT: Dahoud wartet noch auf Löw-Anruf)