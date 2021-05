Am Samstag hat sich Joachim Löw in eine Pressekonferenz über Thomas Müller geäußert - jetzt ist der Rückkehrer selbst an der Reihe.

"Sie wissen, dass sie eine wichtige Rolle bei uns spielen", hatte der Bundestrainer auf SPORT1-Nachfrage in Richtung Müller und Mats Hummels erklärt. Am Sonntagmittag wird nun der Urbayer bei einer PK über sein Comeback im DFB-Team und die anstehende Europameisterschaft sprechen. Auch das Finale der Champions League könnte Thema sein.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Neben ihm wird mit Kevin Volland ein weiterer Offensivspieler der deutschen Nationalmannschaft bei der PK mit von der Partie sein. Der Stürmer der AS Monaco wurde von Löw etwas überraschend nominiert - wie sieht er seine Rolle im Team?

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

HIER AKTUALISIEREN

+++ Wie viel Veränderung gab es im DFB-Team? +++

"So wirklich neu kommt mir nichts vor. Ich müsste jetzt auch überlegen, ob es überhaupt Spieler gibt, mit denen ich noch nie etwas zu tun hatte. Der frischeste ist Jamal Musiala, der spielt aber in meiner Mannschaft. Es gibt keine große Unbekannte."

+++ Müller spricht über seine Position +++

"Wichtig ist für mich, dass ich zügig nach vorne spiele, wenn ich den Ball habe. Ich brauche Kombinationsspieler und Spieler, die den Ball in der Tiefe haben wollen. Sobald in einen Meter Platz habe, ist es mein Anspruch, einen Angriff einzuleiten oder selbst den tödlichen Pass zu spielen. Das geht gut aus einer zentralen Rolle, es ist kein Geheimnis, dass ich mich dort sehr wohl fühle. Viele wichtige Dinge, die zu meinen Stärken zählen, passieren im Zentrum."

+++ "Wir werden als Fußball-Land Leidensmomente haben" +++

"Ich bin voll im Saft, wir sind jetzt aber vor dem Beginn einer wichtigen Periode. Wir werden als Fußball-Land Leidensmomente haben, das wird kein Spaziergang. Der Blick über die sechs Wochen hinaus, das ist 0,0 in meinen Gedanken. Sprechen wir einfach über die nächsten Sechs Wochen."

+++ Müller über seine Abwesenheit im DFB-Team +++

"Ich habe von Jupp Heynckes viele schlaue Sätze gehört, mit einem hat er meinen Nerv getroffen: Die größte Motivation zieht man aus persönlichen Niederlagen. Die Nicht-Nominierung war eine solche, auch wenn sie nicht mit den letzten eineinhalb Jahren zu vergleichen ist. Ich habe zu dieser Zeit verstanden, was er meint. Die Art und Weise ist jetzt Schnee von gestern. Ich habe danach die Verantwortung von Hansi Flick bekommen, die ich schon davor gerne gehabt hätte. Es ist dann gut gelaufen für mich, wie hatten bei den Bayern eine beeindruckende Periode. Ich habe gute Leistungen bringen können, war aber sehr entspannt. Die Länderspielpausen frei zu haben, das war für Körper, Geist, Seele und Familie nicht das Schlechteste. Jetzt freue ich mich aber und bin glücklich diese Chance zu bekommen. Wir können Freude in Fußball-Deutschland verbreiten und das gehen wir an.

+++ Müller über seine Ziele +++

"Ich will an meine Leistungsgrenze herankommen und das zeigen, was mit in den letzten Jahren stark gemacht hat. Ich bin zuversichtlich, dass ich das auch kann. Die ersten Trainingseinheiten waren gut, aber das wird sich erst im Turnier zeigen. Ich hoffe auch, dass ich den Turbo zünden und damit auch bei den Mitspielern noch etwas herauskitzeln kann."

+++ "Ein bisschen kann der deutsche Fußball wohl doch" +++

"Wenn man mit seiner Mannschaft in einem CL-Finale steht, dann hast du Selbstvertrauen. Wenn du dann auch noch in so einem klasse Finale dem Spiel deinen Stempel aufdrücken kannst, dann hast du Vertrauen in dich. Es kann aber viel passieren in den nächsten. Das Endspiel zeigt auch: Ein bisschen kann der deutsche Fußball wohl doch."

+++ Müller über die letzten Tage +++

"Ich wurde super aufgenommen, wie ich es gewohnt war. Meine DFB-Quarantäne war etwas länger als 14 Tage, aber ich kenne die Spieler natürlich. Wir haben alle eine große Vorfreude und die zieht sich noch durch."

+++ Musiala mit Problemen +++

Bevor es losgeht informiert DFB-Pressesprecher Jens Grittner die Medienrunde darüber, dass Jamal Musiala muskuläre Probleme plagen. Er absolviert ein Aufbautraining und man müsse von Tag zu Tag sehen.

+++ "Hallo zusammen" +++

Müller ist auf dem Podest angekommen und grüßt. Es kann losgehen.

+++ Gleich geht es los +++

Die Pressekonferenz wird im Trainingslager des DFB-Teams in Seefeld stattfinden. Es sollte pünktlich um 12.30 Uhr losgehen.