Nur noch drei Tage bis zum großen Showdown: Am kommenden Dienstag steht für die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten EM-Spiel das Duell mit Topfavorit Frankreich auf dem Plan. (Dienstag, 21 Uhr: Frankreich - Deutschland im LIVETICKER)

Bevor die Partie in der Münchner Allianz Arena steigt, bereitet sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw im Trainingslager von Herzogenaurauch akribisch auf jede Eventualität vor.

Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel der EM 2021, das Italien mit 3:0 gegen die Türkei gewann, sprechen Timo Werner und Co-Trainer Marcus Sorg über die Chancen der Deutschen beim Frankreich-Spiel.

SPORT1 hat die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Sorg gefällt die Außenseiterrolle +++

"Es ist nachvollziehbar, dass Frankreich der Favorit ist. Damit können wir auch leben. Wir sind aber auch stark und haben Selbstvertrauen. Wir werden versuchen eine Duftmarke zu setzen."

+++ "Unser Fokus ist in allen Spielen gleich verteilt" +++

"Auch gegen Ungarn gibt es drei Punkte. Unser Fokus ist in allen Spielen gleich verteilt, auch wenn sich der Inhalt verändert. Die Wertigkeit der Spiele ist gleich hoch."

+++ Nicht überrascht von Italiens Auftaktsieg +++

"Ich war nicht überrascht, da wegen der letzten Monaten und Jahren davon auszugehen war, dass sie gute Leistungen bringen. Es war fantastisch, ein Spiel vor Fans zu sehen, darauf fiebern wir auch hin. Wir sind glücklich und freuen uns auch heute auf die Spiele. Das hilft uns, den Fokus hochzuhalten. Unser Tag rückt näher und daher sind wir froh."

+++ Sorg gibt sich selbstbewusst +++

"Wir müssen sehen, was wir brauchen und wo unsere Stärken liegen. Bei aller Stärke von Frankreich darf man nicht vergessen, dass wir selbst auch viel Qualität haben. Wir müssen daran glauben und unsere Stärken auf den Platz bringen. Gleichzeitig müssen wir die Stärken von Frankreich aus dem Spiel nehmen. Wir müssen unser eigenes Spiel aufziehen."

+++ Sorg über die Taktik +++

Auf SPORT1-Nachfrage: "Auf der einen Seite will man sich einspielen, auf der anderen nicht zu viel verraten. Frankreich spielt seit Jahren zwar unterschiedliche Systeme, von gewissen Inhalten aber recht gleich. Wir bereiten die Mannschaft aber auf alles vor. Wir haben auch die Qualität, während dem Spiel zu reagieren."

+++ "Würde nicht unterstreichen, dass die Mannschaft schon steht" +++

"Es passiert noch sehr viel. Wir wollen jetzt im Detail arbeiten, das entscheidet im Fußball. Ich würde auch nicht unterstreichen, dass die Mannschaft schon steht."

+++ Sorg über den Konkurrenzkampf +++

"Spieler nehmen immer wieder verschiedene Rollen ein. In den Vereinen sind alle Stammspieler, bei der Nationalmannschaft spielen manche nicht von Anfang an. Sie geben aber immer Vollgas und der Tag wird kommen, wo sie ihre Chance bekommen. Vielleicht reicht eine einzelne Aktion, um den Erfolg der Mannschaft sicherzustellen. Dafür lohnt es sich zu arbeiten und das haben die Spieler intus."

+++ Sorg hat noch Hoffnung bei Hofmann +++

"Jonas wäre nicht mehr hier, wenn wir nicht die Hoffnung hätten, dass er wieder einsteigt. Inwieweit das so kommen wird, das weiß man nie. Da müssen wir abwarten. Die Spieler sind sehr gewillt und fiebern auf das Turnier hin. Sie haben eine hohe Bereitschaft zu arbeiten. Der Wille ist da."

+++ Sorg will "in die Herzen der Fans" +++

"Wir hatten auch gute Spiele im letzten Jahr in der Nations League. Wir wollen in die Herzen der Fans kommen, die auf so ein Turnier hinfiebern. Die Nationalmannschaft tut sich unter dem Jahr schwer, da die Begeisterung eigentlich nur bei den Turnieren sehr groß ist. Daher wollen wir die Chance nutzen, die Menschen zu begeistern und ihr Herz mit mutigen Leistungen zu erreichen. Wir wollen attraktiv und erfolgreich spielen und eine Identifikation mit den Fans herstellen."

+++ Löw ist motiviert +++

"Der Bundestrainer ist immer sehr engagiert. Er ist vermutlich sehr bedacht darauf, dass er noch einmal alles aus sich und den Spielern herausholt. Das ist aber bei allen Turnieren so gewesen."

+++ Die Vorfreude steigt +++

"Wir wollen so früh wie möglich anfangen. Als Mannschaft tun uns die Tage aber schon noch gut."

+++ Sorg beginnt +++

"Hallo erstmal", sagt der Co-Trainer: "Wir befassen uns mit vielen Sachen im Detail. Das betrifft auch die Physis, gestern war eine harte Einheit. Wir wollen langsam in den Spielrythmus kommen. Das sind die Schwerpunkte."

+++ Hofmann bleibt bei DFB-Team +++

Pressesprecher Jens Grittner informiert vorab: "Jonas Hofmann war da und hat eine Einheit auf dem Rad absolviert. Er wird hier bleiben und individuell versorgt. Man wird nun Tag für Tag sehen, was die medizinischen Fortschritte machen."

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.

