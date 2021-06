Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hätte sich Außenverteidiger Ridle Baku im deutschen EM-Kader gewünscht. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

"Ich bin mit dem Kader 99 Prozent zufrieden. Mir fehlt eigentlich nur ein Spieler: Baku vom VfL Wolfsburg, der auf der rechten Seite eine Riesensaison gespielt hat", sagte Matthäus dem SID am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz des Sportwettenanbieters Interwetten in Berlin: "Gerade da haben wir doch ein bisschen Probleme, deswegen nimmt Kimmich jetzt diese Position ein." (NEWS: Alles zur EM)

Baku war von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die EM nominiert worden und krönte sich stattdessen mit der U21 zum Europameister. (NEWS: Alles zum DFB-Team)

In der A-Nationalmannschaft probierte Löw im Test gegen Dänemark (1:1) zunächst Lukas Klostermann auf der rechten Außenbahn aus, am Montag gegen Lettland (7:1) rückte Joshua Kimmich aus dem zentralen Mittelfeld auf die Seite. Für Matthäus ist diese Wahl legitim, im Zentrum sei die Mannschaft auch sonst "top aufgestellt".

Für den EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich um Superstar Kylian Mbappe am kommenden Dienstag empfahl Matthäus dem DFB-Team eine gute Balance. "Auch Frankreich ist jetzt nicht eine Mannschaft, die unbedingt den Ball haben will. Sondern eben Umschaltspiel mit ihren schnellen Spielern in der Offensive - vor allem Mbappe", sagte der Weltmeister von 1990.

Dagegen helfe es, kompakt zu stehen, ergänzte Matthäus, "aber nicht ängstlich, sondern mutig dann auch nach vorne, wenn man den Ball hat".

