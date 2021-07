Das Ende einer Ära!

Nach 15 Jahren als Bundestrainer stand Joachim Löw bei der bitteren Achtelfinal-Niederlage gegen England ein letztes Mal für Deutschland an der Seitenlinie.

Löw hielt in Herzogenaurach eine Rede

Der Traum vom großen EM-Coup zum Abschied? Geplatzt!

Dementsprechend zerknirscht war Löw nach Abpfiff und verschwand schnell in der Kabine.

Nun hat DFB-Publikumsliebling Robin Gosens im SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" verraten, wie sich Löw nach der Niederlage gegen England von der Mannschaft verabschiedete.

"Er hat in Herzogenaurach eine kleine Rede gehalten und sich für das Vertrauen bedankt sowie dafür, dass wir immer mit Leidenschaft und Einsatz dabei waren", verriet Gosens.

Der scheidende Bundestrainer habe aber noch weitere Worte an die Mannschaft gerichtet: "Er sagte auch, dass er sich natürlich mehr vorgenommen hat bei seinem letzten Turnier und dass er tief enttäuscht ist, dass es jetzt so früh zu Ende ging."

Gosens: "Ich habe dem Mann alles zu verdanken"

Der 61-Jährige habe sich am Ende versöhnlich gezeigt. "Im Prinzip hat er jedem Einzelnen noch einmal gedankt für den Einsatz und für das, was wir mit ihm durchlebt haben", so Gosens.

Der Star von Atalanta Bergamo und DFB-Newcomer hätte sich gewünscht, Löw mit einem Titel zu verabschieden. "Ich habe dem Mann alles zu verdanken. Er hat es mir ermöglicht, Nationalspieler zu werden und ich habe gehofft, ihm zum Abschied mit dem Titel zu beschenken. Das ist nicht geglückt und dementsprechend war ich unglaublich enttäuscht", erklärte der Linksverteidiger.

Wohin es Jogi Löw nun zieht, ist derweil noch unklar. In der Vergangenheit wurde der Weltmeister-Trainer unter anderem mit den Spanien-Schwergewichten Real Madrid und FC Barcelona sowie Özil-Klub Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht.

