Deutschland feiert im ersten EM-Qualifikationsspiel bei der Niederlande einen späten 3:2-Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nach der Führung von Leroy Sane und Serge Gnabry schlug die Elftal nach der Pause zurück und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Deutschland erholte sich nach und nach von dem Schock und wurde gegen Ende des Spiels wieder stärker. (SERVICE: Tabellen der EM-Qualifikation)

In den Schlussminuten war es dann der eingewechselte Marco Reus, der den Siegtreffer von Nico Schulz auflegte. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

SPORT1 fasst die Stimmen von RTL und aus der Mixed Zone zusammen:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Die erste Halbzeit war klasse, wir das Spiel absolut unter Kontrolle gehabt. Der Treffer in der zweiten Halbzeit fiel zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das hat Holland Aufwind gegeben. Heute hatten wir das Spielglück, das uns in den vergangenen Spielen gefehlt hat. Ein Sieg in Holland zum Auftakt ist sehr gut, das wird uns in unserem weiteren Prozess helfen. Wir haben aber auch noch viel Arbeit vor uns, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Wir müssen die Kontrolle insgesamt besser behalten, die Bälle besser sichern. Aber wir sind bis zum Schluss im Spiel geblieben, daher Kompliment an die Mannschaft."

... zum ersten Tor: "Der Pass von Nico von außen nach innen ist überragend. Flach gespielt, das haben wir in dieser Woche auch trainiert. Dass Leroy den so trifft, ist natürlich schön."

... über Gnabry: "Serge hat vorne wirklich sehr, sehr gut gespielt. Immer mal wieder den Ball behauptet gegen van Dijk, was ja nicht so einfach ist. Er hat auch mal seinen Körper eingesetzt."

... über die zweite Hälfte: "Es war klar, dass die Holländer umstellen. Sie haben uns früher attackiert, sie hatten auch nichts mehr zu verlieren. Wir haben die Ruhe verloren, hatten Ballverluste. Das ist auch der Prozess, den eine so junge Mannschaft durchläuft. Die Mannschaft hat den Glauben aber nicht verloren, dass wir das Spiel gewinnen können. Und mit einem guten Angriff haben wir die Entscheidung herbeigeführt."

"Erste Halbzeit war sensationell"

Serge Gnabry: "Die erste Hälfte war sensationell von uns. Dann kommen wir in der zweiten Hälfte raus und bekommen direkt ein Gegentor nach Standard. Dann wackelt es ein bisschen, die bekommen Aufwind im eigenen Stadion. Das Tor zum Schluss von Nico war ganz wichtig für uns."

... über sein Tor zum 2:0: "Ich hab es davor versucht außen vorbeizugehen, da hat mich van Dijk abgekocht. Dann gehe ich innen vorbei. Dass der so in den Winkel geht, ist natürlich traumhaft."

Marco Reus: "Entschieden habe ich es nicht, aber ich habe mitgeholfen, dass die Partie in die richtige Richtung ging. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr den Fußball gespielt, den wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Wir standen zu tief, haben die Holländer nicht mehr unter Druck gesetzt. Am Ende war es ein Lucky Punch. Wir haben richtig gute junge Spieler, die enorm Speed und Willen haben. Am Ende war es eine Willensleistung. Das zeigt schon den Charakter der Mannschaft. Für die Stimmung ist es unheimlich wichtig. Wir sind neu gestartet. Von daher war es enorm wichtig, dass wir hier beim großen Konkurrenten gewinnen – vielleicht verdient."

Schulz: "Habe alles auf den rechten Huf gelegt"

Nico Schulz (Torschütze): "Das fühlt sich sehr gut an. Der Sieg tut uns als Mannschaft sehr gut. Ich habe alles in meinen rechten Huf gelegt und der Ball ist reingegangen. Anfang der zweiten Halbzeit standen wir zu defensiv. Wir ziehen aus dem Spiel viel Selbstvertrauen."

Manuel Neuer: "Das späte Siegtor bedeutet sehr viel. Gerade in den vorangegangenen Duellen mit Holland hat es zuletzt oft uns in der Schlussphase erwischt. Ich hab dann schon gedacht, dass der Wendepunkt heute mal für uns kommt. Das ist natürlich schön, dass wir nach dieser zweiten Hälfte, in der wir zwei Gegentore bekommen."

.. zu den verschiedenen beiden Hälften: "Wir haben uns schon in der ersten Hälfte schwergetan. Gerade dieses Eins-gegen-eins auf dem ganzen Platz, da haben wir Probleme gehabt. Aber wenn wir durchgekommen sind, dann waren wir gefährlich und haben die Tore gemacht. Die Tore nach der Pause waren dann natürlich ein Nackenschlag. Gerade für so eine junge Mannschaft ist das nicht so einfach, den Kopf frei zu haben, einfach so weiter zu spielen. Das war schwierig. Aber wir haben den Mut nicht verloren, alles versucht und zum Glück noch dieses Siegtor erzielt."

... über das Torwartduell: "Grundsätzlich interessiert eine öffentliche Meinung immer, aber ich muss mich auf meinen Job konzentrieren. Wie alle Torleute, wie der Marc, der Kevin, der Bernd, alles tolle Männer.