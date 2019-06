Igor Kriushenko hängt sehr an seinem Schnäuzer, nie und nimmer würde er ihn freiwillig abrasieren.

Das sollte man wissen, denn der Trainer der weißrussischen Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel am Samstag (EM-Qualifikation: Weißrussland - Deutschland, Samstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen Deutschland tatsächlich angedeutet, seinen geliebten Oberlippenbart opfern zu wollen, sollte sein Team gegen den großen Favoriten mindestens einen Punkt holen.

Ob das nun als Scherz gemeint war oder nicht - Kriushenko wird sein Markenzeichen im Normalfall behalten dürfen.

Die Weißrussen belegen in der FIFA-Weltrangliste den 81. Platz, eingerahmt von den Nationen Sambia und Curacao.

Weißrussland ohne Alt-Star Hleb

Die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele in den Niederlanden (0:4) und in Nordirland (1:2) hat das Team verloren. Und gegen Deutschland fehlt in Aleksandr Hleb der prominenteste und technisch noch immer beste Fußballer des Landes.

Hleb, inzwischen 38 Jahre alt, ist seit seiner Vertragsauflösung beim weißrussischen Serienmeister Bate Borisov seit vergangenem Sonntag ohne Arbeitgeber.

Wegen der ungeklärten Zukunft verzichtet Kriushenko im ersten Heimspiel der EM-Qualifikation auf seinen Starspieler.

Beendet Hleb seine Karriere?

Gut möglich, dass der frühere Bundesliga-Profi des VfB Stuttgart und des VfL Wolfsburg seine Karriere beendet und sein 65-minütiger Auftritt beim Länderspiel in Nordirland der letzte für die "Weißen Flügel" war.

"Die Trennung kam für mich etwas überraschend. Ich habe mit ihm noch nicht gesprochen, seit er Bate verlassen hat, werde das aber bald nachholen, um mich über seine Pläne zu informieren", sagte Kriushenko. Entweder ist das ein bisschen geflunkert, oder der Nationaltrainer ist erstaunlich schlecht informiert und vernetzt.

Kaum Talente - überalterte Leistungsträger

Hleb ist im reifen Fußballer-Alter noch immer ein klarer Kandidat für die Nationalmannschaft, weil sich junge Talente im Zehn-Millionen-Einwohner-Land kaum aufdrängen.

Auch die Leistungsträger Igor Shitov (32), Stanislav Dragun (31) und Mikhail Gordejchuk (29) sind in die Jahre gekommen.

"Wir müssen das Maximum geben, zu dem wir fähig sind", sagte Kriushenko mit Blick auf das ungleiche Duell gegen Deutschland.

Überraschung vor elf Jahren

Hoffnung macht allein die Statistik: Beim bislang einzigen Aufeinandertreffen 2008 in Kaiserslautern trotzte Weißrussland der DFB-Auswahl ein 2:2 ab.

Über die Qualifikationsgruppe dürfte Weißrussland, das noch nie an einer EM- oder WM-Endrunde teilgenommen hat, kein Ticket für die EURO 2020 gewinnen. Doch über die Playoffs in der Nations League hat das Team als Gruppensieger der Liga D noch Chancen.

Vielleicht ist ja dann der Schnäuzer des Nationaltrainers fällig.