Am Donnerstag stehen in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2020 sieben Partien auf dem Programm. Bevor um 20.45 Uhr sechs Spiele angepfiffen werden, machen die Türkei und Island in Gruppe H um 18 Uhr den Anfang. (Spielplan der EM-Qualifikation)

Für beide Teams geht es um viel. Island muss gewinnen, um eine Minimalchance auf das EM-Ticket zu wahren. Sollte die Türkei mindestens unentschieden spielen, wäre ihr und Frankreich, das am späten Abend auf Moldawien trifft, ein Platz bei der EURO 2020 nicht mehr zu nehmen. (EM-Quali: Türkei - Island am Donnerstag um 18 Uhr im LIVETICKER)

Die Türken, die kürzlich mit einem Militärgruß in der EM-Quali für einen Skandal gesorgt hatten, führen die Tabelle mit 19 Punkten gemeinsam mit Frankreich an. Island hat 15 Zähler auf dem Konto. (Tabellen der EM-Qualifikation)

Auch in Gruppe A könnten die nächsten Entscheidungen fallen. Während das EM-Ticket für England, das das chancenlose Montenegro empfängt, nur noch Formsache ist, könnte der Kosovo den Spieß noch einmal umdrehen.

Portugal oder Serbien zur EM?

Mit elf Punkten liegt die Balkannation nur einen Zähler hinter Tschechien. Sollten die Kosovaren dort am Donnerstag einen Sieg entführen, hätten sie alles in der eigenen Hand.

Die dritte Gruppe, in der am Donnerstag gespielt wird, ist Gruppe B. Die Ukraine hat sich mit 19 Punkten bereits für die Endrunde, die in mehreren Ländern ausgetragen wird, qualifiziert.

Dahinter streiten sich Portugal (elf Punkte) und Serbien (zehn) um Platz zwei. Beide Teams stehen vor machbaren Aufgaben. Die Portugiesen empfangen Litauen, Serbien muss gegen Luxemburg ran.

Eine Entscheidung wird wohl erst am zehnten und letzten Spieltag am kommenden Sonntag fallen.

