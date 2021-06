Italiens Abwehrchef Leonardo Bonucci hat vor dem Achtelfinale der Fußball-EM vor Außenseiter Österreich gewarnt. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Achtelfinal-Kracher gegen England! Der EM-Doppelpass mit u.a. Stefan Effenberg und Wolfgang Niersbach am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

"Sie sind eine harte Nuss. Wir respektieren die Österreicher, sie haben eine großartige Mannschaft und einen guten Teamspirit, da müssen wir aufpassen", sagte der 34 Jahre alte Innenverteidiger von Juventus Turin vor dem Duell am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). (NEWS: Alles zur EM)

Anzeige

Alle EM-Spiele: Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de

Das Achtelfinale im Wembley-Stadion sei für die bislang überzeugende Squadra Azzurra allerdings ein Spiel wie jedes andere. "Es ist das vierte wichtige Spiel. Wir wollen Italien ins Viertelfinale bringen, wir haben Selbstbewusstsein", versicherte Bonucci.

Die Italiener sind seit 30 Spielen ungeschlagen und setzten sich in der Gruppe A souverän mit neun Punkten durch. "Die Nationalmannschaft gibt mir so viel Freude", sagte Erfolgstrainer Roberto Mancini: "Ich habe so viel Spaß dabei und möchte weiter Nationaltrainer bleiben. Ich muss mich bei allen Spielern bedanken." (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Ganz besonders freute sich Mancini auf Wembley. "Nicht viele bekommen die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen. Das ist eine fantastische Arena", betonte der Coach. Von seinen Spielern erwarte er deshalb eine Bestleistung, "wenn sie schon in einem Fußball-Mekka spielen dürfen".

Vor den Österreichern warnte Mancini. "Es ist nie einfach, gegen sie zu spielen. Sie haben eine fantastische Mannschaft", sagte er. Es gebe keinen Platz für Fehler, das sei "keine Option". (NEWS: Alles zum DFB-Team)

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Vor dem Spiel planen die Italiener genauso wie die Österreicher, auf die Knie zu gehen. "Es sieht so aus, dass wir alle dieses Zeichen gegen Rassismus setzen wollen", sagte Bonucci. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: