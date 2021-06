Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hat Londons Bürgermeister Sadiq Khan schottische Fußballfans vor Reisen in die englische Hauptstadt gewarnt.

"In einer perfekten Welt würde ich die Tartan Army mit offenen Armen in London empfangen", sagte er zwei Tage vor der Battle of Britain im Wembley-Stadion (Freitag, 21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): "Angesichts der steigenden Coronafälle kann ich das diesmal nicht machen. Es wäre am besten, nicht nach London zu kommen und das Spiel zu Hause zu genießen."

Schottische Fans, die Tickets für das Spiel haben, sind davon ausgeschlossen. (SERVICE: Der Spielplan der EM)

Khan möchte unbedingt Ansammlungen in der Öffentlichkeit vermeiden, daher ist auch der Zugang zum Public Viewing beim Fanfest am Trafalgar Square streng limitiert. Dort sind in diesem Jahr nur medizinische Hilfskräfte zugelassen.

Aus Schottland erhielt Khan Zuspruch.

"Ich appelliere an alle Fans, nur dorthin zu reisen, wenn sie ein gültiges Ticket haben", sagte Kulturministerin Jenny Gilruth: "Auch wenn wir schon einen guten Fortschritt gemacht haben, müssen wir weiterhin alle unseren Beitrag leisten, um das Virus unter Kontrolle zu bekommen."

