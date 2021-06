Der Schock wirkte noch lange, lange nach: Ein Drama um Dänemarks Mittelfeldstar Christian Eriksen hat die EM und die Fußball-Welt am Samstag zutiefst erschüttert. (NEWS: Alles zur EM)

Der 29-Jährige kollabierte im Spiel gegen Finnland auf dem Platz, Notärzte kämpften in Kopenhagen mit Herzdruckmassagen um sein Leben - mit Erfolg. (BERICHT: Positive Zeichen bei Eriksen)

Eriksen sei "stabilisiert", teilte die UEFA mit, der dänische Verband schrieb: "Er ist wach und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus." (Nach Drama um Eriksen: Dänemark-Spiel wird fortgesetzt)

Anzeige

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Spieler und Zuschauer hatten sich im Parken-Stadion entsetzt die Hände vors Gesicht gehalten, der Schrecken breitete sich wie eine Welle über ganz Europa aus - auch in den sozialen Netzwerken, wie die Posts zahlreicher Fußballer und Sportgrößen zeigte.

SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen. (NEWS:Fans singen für Eriksen)

Reaktionen zum Drama um Christian Eriksen

Die deutsche Nationalmannschaft twitterte am Abend: "Lieber Christian Eriksen, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir gute Besserung!"

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

BVB-Star Jadon Sancho, mit England bei der EM, schrieb: "Meine Gebete gehen aus" - ergänzt von der dänischen Flagge, einem gebrochenen Herzen und einem betendes Emoji.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Eriksens Verein Inter Mailand schrieb: 'Forza Chris, alle unsere Gedanken sind bei Dir!" (SERVICE: Der Spielplan der EM)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Alle EM-Spiele: Alle EM-Spiele im Konferenzticker auf SPORT1.de

Englands Ikone Gary Lineker twitterte: "Meine Güte, das sieht wirklich schrecklich aus."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin: "In Momenten wie diesen ist alles andere unwichtig. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat. In diesen Zeiten ist der Zusammenhalt der Fußballfamilie so stark und er und seine Familie tragen die guten Wünsche und Gebete von allen mit sich. Ich habe gehört, dass die Fans beider Mannschaften seinen Namen gesungen haben. Fußball ist schön und Christian spielt ihn wunderbar."

Liverpools Torwart Alisson Becker schrieb: "Wir beten für dich Eriksen!" (EM: Alle Tabellen der EM 2021)

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ex-Nationalspieler Christoph Kramer sagte im ZDF: "Ich bin wie in Schockstarre, mir fehlen die Worte und mir fehlen die Worte eigentlich nie. Das sind Szenen, die habe ich noch nie erlebt."

Der niederländische Mittelfeldspieler Marten de Roon ermahnte auch, auf Sensationsgeheische zu verzichten: "Das ist herzzerreißend zu sehen. Bitte hören Sie auch auf, Videos von Christian oder seiner Freundin zu teilen und legen Sie die Kameras beiseite."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Auch Mesut Özil meldete sich bei Twitter zu Wort: "Ein Schock. Wir sind alle bei euch, Christian Eriksen. Bitte sei okay."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Jesse Lingard erklärte: "Die Gedanken und Gebete gehen an Christian Eriksen und seine Familie."

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Tottenhams Verteidiger Sergio Reguilon zeigte ebenso seine Anteilnahme und schrieb "Eriksen", begleitet von Beten und Herz-Emojis.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga twitterte drei betende Emojis.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der EM Doppelpass mit Toni Schumacher und Oli Pocher am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: