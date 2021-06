Der große Jubel blieb in den Niederlanden nach dem knappen 3:2-Sieg gegen die Ukraine aus.

(NEWS: Alles zur EM). Allerdings war das Spiel für jeden neutralen Zuschauer ein Leckerbissen - die internationale Presse feiert deshalb das Spektakel vom Sonntagabend. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker).

SPORT1 präsentiert die Pressestimmen.

Anzeige

Niederlande

De Telegraaf: "Starkes Oranje kommt mit einem Schrecken davon und eröffnet die EM mit einem Sieg gegen die Ukraine."

Volkskrant: "Oranje pariert das blitzschnelle Comeback der Ukraine und gewinnt 3:2."

Algemeen Dagblad: "Oranje spielt Skepsis mit spektakulärem Sieg über die Ukraine weg."

England

Daily Mail: "Holland - Ukraine 3:2 - Frank de Boers Team siegt im Fünf-Tore-Thriller in Amsterdam und startet das Leben in der Gruppe C mit einem Sieg, nachdem Denzel Dumfries mit einem späten Kopfball ein großartiges Comeback verhinderte."

The Sun: "Gini in the bottle (Anspielung auf Wijnaldum und den wundersamen Geist aus der Flasche): Holland 3, Ukraine 2: Denzel Dumfries erzielt dramatisch späten Siegtreffer im Fünf-Tore-Thriller."

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Mirror: "Niederlande - Ukraine 3:2: Niederländischer-Sieg im EM 2020-Thriller gegen temperamentvolle Außenseiter."

The Guardian: "Dumfries führt die Niederlande zum 3:2-Sieg und kontert das Traum-Comeback der Ukraine."

Ukraine

Sevodnja: "Fast-Helden! Die Ukraine feierte ein göttliches Comeback, verlor aber gegen die Niederlande."

Spanien

As: "Die Oranje-Philosophie lebt weiter! Die Niederlande besiegte eine mutige und freche Ukraine in einem Leckerbissen dank eines sensationellen Dumfries."

El Mundo: "Niederlande kämpft die große ukrainische Rebellion nieder."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Holland dominiert, schläft dann aber ein. Ukraine mit Doppel-Comeback in vier Minuten."

Tuttosport: "Euro 2020, Niederlande-Ukraine 3:2: Dumfries friert Shevchenko am Ende ein."

Frankreich

L’equipe: "Niederlande besiegen Ukraine nach spannendem Spiel."

France Football: "Gegen die Ukraine gehen die Niederländer nach einem verrückten Spiel als Sieger vom Platz!"

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1: